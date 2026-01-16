ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025｜專題論壇：創意藝術與美好生活 激發香港藝文新火花

星島新聞集團藝術文化板塊〈ArtCan〉今日（16日）假香港演藝學院賽馬會演藝劇院舉行「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」，旨在表揚過去一年在香港藝術文化領域中表現卓越的創作者、策展人、表演者、藝術展覽、活動及項目等，除了延續10大「ArtCan藝術文化大獎」外，更新增「ArtCan嶄新藝術大獎」5個大獎，以肯定創新力量。繼頒獎禮後，活動接續舉辦專題論壇，主題為「創意藝術與美好生活」，邀請多位重量級嘉賓深入探討藝術如何融入並提升當代生活質素，為香港藝文界帶來啟發性對話。

（左起）《頭條日報》總編輯兼ArtCan策展人劉國業、友邦香港及澳門客戶及市場策劃部客戶及品牌市場推廣主管黃家琪、演員及藝術家任達華、香港芭蕾舞團行政總監李易璇與獨立策展人及作家林靖風。

本次專題論壇由《頭條日報》總編輯兼ArtCan策展人劉國業擔任主持人，論壇陣容鼎盛，匯聚跨界精英，包括友邦香港及澳門客戶及市場策劃部客戶及品牌市場推廣主管黃家琪、演員及藝術家任達華、香港芭蕾舞團行政總監李易璇與獨立策展人及作家林靖風。

任達華：要學會駕馭AI來產生新創意

演員及藝術家任達華首先分享從演員轉向藝術創作的動力來源。他表示，這股動力類似拍電影時的「飢餓感」，源自對世界無限探索的渴望。他回顧50至80年代的香港維港兩岸，從一片漆黑到如今燈火輝煌，這種變遷激發他不斷探索新事物，例如最近的攝影作品《存在的本質》，正是結合AI技術創作關於3025年的未來景象。

他強調，AI只是工具，人類必須保持比AI更聰明，學會駕馭它來產生新創意。最後，他鼓勵年輕人除了本科學習外，也要探索創新領域，發掘可產品化的藝術，並強調藝術要「賣」出去，產生收入，才能持續研發新東西，「令到周邊所有的東西都能夠好像電車路、港鐵、水一樣一直流動。」

黃家琪：協助人們實現「健康長久好生活」

友邦香港及澳門客戶及市場策劃部客戶及品牌市場推廣主管黃家琪從企業角度分享友邦（AIA）在推動藝術與美好生活的角色。她指出，作為一家具規模的保險公司，AIA的核心使命是幫助人們實現「健康長久好生活」，而藝術正能減壓、促進人際分享與關係連結，對個人及社區精神健康有顯著益處，甚至有國家將「參觀藝術館」寫成醫生的正式處方，讓患者欣賞藝術療癒身心，「所以支持文化藝術，其實與我們的目的：幫助大眾實踐健康長久好生活是同一條路。」

她舉例，AIA透過資源、網絡及推廣，支持多項藝術項目，包括近期贊助各類大型音樂會、M+博物館的《趙無極：版藝匠心》特別展覽；而西九文化區推出連接中環與西九的渡輪，一程連結M+展覽、 西九海濱、中環、AIA Vitality Park、友邦嘉年華及香港摩天輪，形成藝術生態圈，將「看展、散步、玩樂、健康活動」變成一個照顧身心靈的健康之旅。她強調，未來將繼續發掘更多藝術文化活動，吸引本地及海外遊客，共同打造更健康、更美好的香港生活。

李易璇：讓芭蕾舞成為生活的一部分

香港芭蕾舞團（下稱港芭）行政總監李易璇分享，港芭如何將精緻藝術融入香港日常生活。她表示，港芭雖未必是全球最頂尖芭蕾舞團，但憑藉香港獨特的中西文化融合，卻是全球最具特色的芭蕾團體。藝術總監衛承天來港八年，已融入本地元素，如《羅密歐與朱麗葉》置於60年代唐樓氛圍、《胡桃夾子》加入港式點心，這些創作不僅獲獎無數，更讓觀眾產生強烈共鳴。她強調，芭蕾追求完美與高質，而港芭正正透過跨界合作，如商場、地產、保險、遊艇、迪士尼及海洋公園，讓芭蕾滲透生活各層面。她指出，港芭的最終願景是讓芭蕾舞成為生活的一部分，「希望身邊的每一個普通的市民，都覺得香港芭蕾舞團是屬於他們的一個芭蕾舞團。」

林靖風：以故事詮釋藝術

獨立策展人及作家林靖風則分享從海外留學回港成為獨立策展人及作家的歷程。他提到，自己從小熱愛迪士尼樂園的過山車體驗，尤其是樂園如何在短時間內完整說故事，這啟發他策展時需並行兩條故事線：藝術家作品本身，加上展覽整體敘事，讓觀眾不僅記住作品，更記住展覽的起始與氛圍。他表示，她專注超現實主義與存在主義，認為這類看似遙遠的藝術，其實最貼近人生本質。他鼓勵觀眾先有自己的解讀，再參考藝術家意圖，而非一開始就依賴解說文字。

論壇尾聲，問及眾人對於「突破與開局」的想法，任達華強調跨界合作與開放創新，能放大影響力；林靖風則指「一知半解」有時更好，能讓人更自由感受與投入；李易璇表示，藝術本質在於真善美與說故事，應滲透生活每個角落；黃家琪則認為透過合作「破局」，才能帶來更大突破。

