芭蕾傳奇Roberto Bolle躍現巨匠畫魂 亞洲首演《卡拉瓦喬》演繹意國殿堂畫家傳奇

國際舞壇巨星Roberto Bolle（羅伯特．波雷）一直是許多人心中的偶像，自年少學習舞蹈的巴黎歌劇院芭蕾舞團獨舞員林雋永也不例外。林雋永直言，雖未曾有機會與Roberto同台演出，但能曾與他進行一次屬於舞者之間的深入對談，已既難得亦榮幸，「我們的對談內容不僅限於舞者的心得，更觸及身體、情感與藝術如何在舞台上交會與呈現。」這位已臻成熟的傳奇舞者，站在舞壇高峰，即將為香港觀眾傾情演出。

《Caravaggio》（卡拉瓦喬）芭蕾舞劇將於香港藝術節上演，這是編舞家Mauro Bigonzetti的重要創作，更屬亞洲首演。對Roberto而言，能把這齣蘊含意大利油畫大師靈魂的芭蕾作品帶到香港，意義深遠。

於藝術殿堂上，卡拉瓦喬的貢獻及影響非凡。林雋永第一次真正走近Caravaggio的畫作，是在巴黎的博物館與教堂裏。「那些畫中的人物彷彿從黑暗中被畫筆活現出來，情感赤裸而直接。他在西方藝術史上的重要性，正正在於其革命性的明暗對比技巧，並以宗教題材捕捉人性。這種視覺語言，即使跨越數個世紀，仍然令人震撼。」

亞洲首演《卡拉瓦喬》 演繹意國殿堂畫家傳奇

在香港學習芭蕾舞時，羅伯特．波雷（Roberto Bolle）已是舞蹈員們一直仰望的名字，他的身影在DVD和網上影片中被人反覆觀看。無論是線條、力量與舞台感染力，均是世界頂級首席舞蹈員的典範。多年來，Roberto走遍世界多個重要舞台，從米蘭斯卡拉歌劇院 （Teatro alla Scala）到多個不同國家表演，亦曾於意大利冬季奧運會開幕儀式、英國皇室及多個歷史場地演出。當大部分舞者早在三十五歲至四十歲期間退下舞台時，他卻在五十歲依然繼續選擇站上舞台，延續這份對芭蕾舞藝術的熱情。如今的他，與以往相比更重視演出作品的意義與內涵，專注於向觀眾傳遞他真正想分享的體悟與感受。

革新十七世紀畫藝

在歐洲學習藝術的，一定聽過畫家卡拉瓦喬（Caravaggio）。這位意大利大師革新了十七世紀的繪畫藝術，因利用光與黑暗的極致對比及自然主義風格描繪人類角色而備受讚賞。Roberto回憶，童年時在意大利教堂第一次看到這位大師作品時，已留下深刻印象。當時的他其實並未完全理解畫作中的宗教或歷史內容，但畫作中對線與強烈明暗對比的運用，已深深地感動了他。自此Caravaggio成為他最喜愛的畫家之一，而這份早年的感受，後來更自然地走進他的身體與舞蹈裏。

穿插敘事呈現一生

《Caravaggio》這齣芭蕾劇本身非常「意大利」，無論是以意大利畫家主題，還是編舞、作曲、燈光設計，都是由意大利人擔任，使舞劇深植於當地文化之中。但是，舞劇自2008年在德國柏林創作後，卻一直未曾在意大利上演。

本身為意大利人的Roberto表示，他一直覺得應該將這部作品先帶回給意大利觀眾，於是去年便親自製作並帶領舞劇巡迴表演，能夠見證意大利觀眾擁抱這齣作品，Roberto感到特別滿足。而如今，他希望把它帶到世界各地，並以香港作為亞洲的第一站。

這個舞劇雖然以畫家命名，但它並非以線性敘事Caravaggio的一生，而是用抽象方式呈現畫家的象徵宇宙：光、影與美，這三個對於Caravaggio人生十分重要的元素。 於這套芭蕾舞作品中，就以三位女獨舞員作為代表，她們利用身體語言，演繹光為我們帶來的美麗與希望，也讓我們感受到陰影帶給人的折磨和痛苦。

蘊含結構與情感

Roberto對亞洲觀眾懷有深刻印象，他欣賞亞洲觀眾對藝術的了解和認真，願意投入觀賞每一場的演出。他特別提到，亞洲觀眾往往願意靜下來觀看細節，理解舞蹈背後的結構與情感，而非只是追求表面的震撼。這次來港的演出，每一位獨舞者均由他親自挑選，在他眼中，這些舞者不一定是最有名的，卻是最適合詮釋每個主題元素的人選。

這齣作品對身體的要求極高，它並非單靠動作的速度或跳躍的高度取勝，而是要求舞者在光影之中保持極高的專注力與內在張力。每一個停頓，每一次轉身，都像是畫筆落在畫布上的一筆，需要精準，也需要勇氣。

Roberto建議，若觀眾事前能稍為了解Caravaggio的畫作與生平，將更容易理解舞台上燈光與構圖的用意。但即使沒有任何準備，這齣芭蕾舞劇本身的情感力量，仍然足以在散場後，引領觀眾重新走近這位偉大的畫家。

羅伯特 · 波雷《Caravaggio》

日期：3月7日至9日

地點：香港文化中心大劇院

購票：城市售票網

文：林雋永（巴黎歌劇院芭蕾舞團獨舞員） 圖：香港藝術節