香港蘇富比舉辦Henry Moore小型銅雕像展覽 探索人體形態虛實互動

現於香港蘇富比（Sotheby's）舉行的「掌中寰宇：亨利 ‧ 摩爾小型雕像展」，主人翁是已故英國藝術家亨利 ‧ 摩爾（Henry Moore/1898-1986年），若提到分別座落於中環交易廣場及怡和大廈前方的大型銅雕作品「尖環」及「對環」，均是出自這位藝術家手筆的話，香港人應該不會陌生。是次展售會首度在香港展出Henry Moore的四十多件小型雕像，大部分作品尺寸為掌心大小，方寸之間，富含藝術家對藝術及生命的深刻哲思，而小模型乃是藝術家為大型雕塑而製作的小型立體習作。

亨利 ‧ 摩爾堪稱二十世紀最具影響力的雕塑家之一，其作品重新定義現代藝術界限。他素以有機形態和半抽象風格創作見稱，多為尺寸宏大的銅雕和石像，展現他對人體形態的深刻理解。1898年出生於約克郡一個煤礦工人家庭的Henry Moore，長大後被徵召入伍並參與第一次世界大戰，因在戰事中受傷而憑傷殘補助金進入了利茲藝術學院學習繪畫和雕塑，後來更考獲獎學金入讀倫敦皇家藝術學院進修雕塑。在倫敦求學期間，他經常參觀大英博物館，從世界各地的雕塑中領略力量和美感，至上世紀三十年代躍身成為歐洲首屈一指的前衛雕塑家。為了突破歐洲雕塑傳統，他的後期作品逐漸遠離人體形態，轉而運用有機自然的形狀，對抽象造型進行實驗，例如研究骨骼、卵石、貝殼等，從中理解「形態與節奏的自然法則」。全球多間知名文化機構包括利茲亨利 ‧ 摩爾基金會、倫敦泰特英國藝術館、多倫多安大略美術館、韓國三星藝術收藏館、紐約大都會藝術博物館等都藏有他的作品，他亦曾於上世紀八十年代，在香港舉辦多次個人展覽。英國文化協會去年6月至10月舉辦的「Moore's Visions. More Revisions.」展覽，便展出其極少公開的石版畫。

自身經歷感悟母子情

母與子是Henry Moore藝術創作生涯中反覆探索的核心主題，他因經歷戰爭、母親離世、女兒出生等人生大事而得到感悟，促使他將母與子奉為神聖的創作主題。1943年，他為北安普敦的聖馬太教堂製作的《聖母與聖子》雕塑，便成為其首個重要的公共委託項目。今次香港蘇富比舉行的「掌中寰宇：亨利 ‧ 摩爾小型雕像展」中，就有一件名為《母與子》的銅雕作品，其於1956年構思，雕塑呈現孩子站在母親兩膝之間，二人舉止親暱，同時又不失獨立意味，或許是孩子嘗試第一次站起來，又或是他剛剛跌進母親懷抱中，作品流露着溫柔卻調皮的感覺。同場另一件《半身母與子》銅雕，描畫一對緊纏擁抱的母子，看似冰冷的金屬材質，在藝術家手中塑成展現母子之間親密關係的溫暖作品。

《母與子》銅雕，1956年構思，版數8/9，孩子站在母親兩膝之間，二人舉止親暱，但也有一定程度的獨立意味，或許孩子在嘗試第一次自己站起來，又或許他剛剛跌進母親的懷抱中。

《半身母與子》銅雕，1983年構思，版數3/9 （11.7×8.6×7cm/包括底座）。

《少女：獨臂》銅雕，1983年構思，版數1/9， 11.3 x 7.9 x 6 cm. （包括底座）。

《葉形人像三號》銅雕​，1952年構思，此作品共11版， 53.6 x 14.5 x 8.5 cm.（包括底座）。

躺臥人像的創作迷思

「人有三種基本姿勢，一種是站姿，一種是坐姿，第三種是躺臥。三種姿勢中，躺臥在作品結構和空間運用上擁有最大的自由度。」亨利 ‧ 摩爾對創作躺臥人像

就是如此着迷。他嘗試擺脫寫實表現的限制，從躺臥人像中發掘構圖、空間及虛實之間的互動關係：「我希望拋卻要為創作躺臥人像尋找『理由』的枷鎖，更想掙脫

要賦予它們『意義』的束縛。」1956至1958年間，他為巴黎聯合國教科文組織大樓創作了《躺臥人像》雕塑，乃獨樹一幟的現代主義經典雕塑。今次展覽中也有不少作品能體現他如何駕馭這個經典主題，當中包括於1981年構思的《覆衣側臥人像：屈膝》，雕塑起伏有致的節奏可體現他對躺臥主題創作已如行雲流水，作品的形狀和空間以必然之勢緊密交纏，同時展現他如何在抽象表現和人性關懷之間取得平衡。

前來欣賞今次雕像展的話，不妨從作品的形體線條與周圍空間作交流互動。Henry Moore於1937年開始在作品中運用弦線，今次展出的其一作品《弦線雕像》，便融入從同代雕塑家瑙姆˙蓋寶和芭芭拉˙赫普沃斯作品得到的啟發，繼而探索實淨造型與空間的交集，透過對比繃緊的弦線和拋光銅雕的圓潤輪廓，展現獨特氣場。弦線可打斷觀者的視線，讓人留意雕塑內裏和周圍的空間；弦線也可將類似人體形態中凹凸起伏的部分串連起來，虛與實合而為一，相生流動。

《覆衣側臥人像：屈膝》銅雕， 1981年構思，版數5/9， 雕塑起伏有致，形狀和空間以必然之勢緊密交纏。

《弦線雕像》弦線、銅雕， 1938年構思，版數2/8 （17.2×5×5cm/包括底座）。 透過對比繃緊的弦線和拋光銅雕的圓潤輪廓，展現獨特的氣場，弦線在圍起雕塑內部空間的同時，也在內裏交匯穿插，空氣在形體中自由流動。

《殘破人像》銅雕， 1975年構思，版數8/9，（11.4×21.3×11.2cm/包括底座），

《站立少女：帽子與耳罩》銅雕， 1966年構思，版數5/7， （25×10×10.8 cm/包括底座）。

「掌中寰宇：亨利 ‧ 摩爾小型雕像展」

日期：即日至2月22日

時間：11:00am至7:00pm（一至六）

11:00am至6:00pm

（日及公眾假期）

地點：香港蘇富比旗艦藝廊

中環干諾道中8號

置地遮打一樓

（註：展售會所有展品價錢待詢）