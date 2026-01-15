第54屆香港藝術節 大型舞劇《牡丹亭》情之所至

春風拂柳，夢回牡丹亭。由黎星與黃佳園聯合導演及編舞的大型舞劇《牡丹亭》，改編自明代劇作家湯顯祖的經典傳奇《牡丹亭還魂記》。舞劇保留原作對「至情」的核心精神，講述南安太守之女杜麗娘與嶺南書生柳夢梅超越生死的愛情故事。作為第54屆香港藝術節的閉幕演出，記者於藝術節前赴深圳保利劇院，率先觀賞這場備受矚目的表演。

舞劇將原著五十五齣的故事分為上下兩卷，上卷「夢卷」聚焦杜麗娘的春遊、驚夢與傷春抑鬱，下卷「畫卷」則轉向柳夢梅的拾畫、幽媾與還魂。有別於傳統昆曲版本，舞劇突破敘事框架，摒棄對白，純粹依靠舞蹈、音樂、燈光來傳達情感，引領觀眾深刻體會「情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生」的至情主題。

纏綿夢境講述愛與情欲

上半場涵蓋六個場景，當中《遊園》與《驚夢》兩幕尤為驚艷。杜麗娘步入春意盎然的後花園時，舞台水霧瀰漫，女群舞者化身綻放的花叢，舉手投足間自由奔放，裙裾飛揚，盡顯生機。主演胡婕飾演的杜麗娘，肢體柔美而富張力，從閨閣中的壓抑拘謹，到夢中肆意放縱，每一個動作皆精準到位，將少女春心萌動與情欲渴望刻畫得淋漓盡致。

在《驚夢》與《尋夢》的雙人舞段中，杜麗娘與羅昱文飾演的柳夢梅共舞。舞劇特設佔據觀眾席前三排的伸展台，二人從主舞台移至伸展台上時，瞬間聚焦全場目光，燈光會在舞者的衣擺處打上波光粼粼的倒影，讓坐在前排的觀眾可以近距離感受到舞者的動作和情感。且二人動作高度合一，仿佛對鏡自舞，即便是高難度的托舉亦完成得流暢自然，毫不費力，極盡纏綿之態，配合音樂鼓點的節奏，情感張力極為強烈。最後《鬧殤》一幕則描繪杜麗娘離世，同樣充滿震撼力，她與群舞的極致配合，象徵對自由的執著追求——在舞者雙手間短暫燦爛綻放後驟然墜落，為情而死，令人動容。

再續緣分愛意超越生死

下半場以判官一角揭開序幕，氛圍驟轉陰間。冥判場景中，判官與鬼魂的對抗充滿戲劇張力，當判官欲引渡杜麗娘前往投胎之際，花神忽然現身制止。此花神為舞劇新增角色，象徵杜麗娘內心深處的愛與情欲，以紅牡丹為核心意象，引領杜麗娘用靈魂狀態重返陽間，與柳夢梅續緣。紅牡丹作為全劇最重要的象徵意象，貫穿始終，逐步將觀眾帶入二人絕世之戀的深處。

另一亮點在於導演黎星對結局的創新改編：刪除原著中石道姑與掘墳等情節，取而代之的是柳夢梅在夢境中與地府鬼吏纏鬥，在手握畫卷的眾多鬼吏中，找到拿著杜麗娘畫像的唯一一名鬼吏，並由他親手從鬼吏手中奪回杜麗娘的魂魄，助其還魂重生，凸顯情之極緻：「生而不可與死，死而不可復生者，皆非情之至也。」演繹出天、地與人間的重重悲歡。舞劇音樂巧妙融合中西樂器，管弦樂、民族樂器與人聲相互襯托，完美烘托情節起伏，為觀眾帶來耳目一新的視覺及聽覺體驗。

舞劇《牡丹亭》

日期：2026年3月27日 至 3月29日

地點：香港文化中心大劇院

時長：2小時55分鐘（包括30分鐘中場休息）

票價：$380起

購票：城市售票網

文：葉泳心 圖：香港藝術節提供