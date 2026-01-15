手腕戴上年度色「雲舞白」 5款清簡時計流行推介

今年Pantone年度顏色是編號11-4201 TCX的Cloud Dancer雲舞白，這是一種帶微微灰調的白色。腕錶界一向有不同白調的錶款，除了純白，還有奶白、銀白、灰白、米白、珠光白、啞光白、蛋白石白⋯⋯儘管沒有一種叫「雲舞白」，但只要白調看得舒服，同樣具平穩心靈之效。

Zenith | Defy Skyline C.X

對於香港錶迷來說，Defy Skyline C . X 是否Zenith與美國加州零售商Collective Horology合作推出並不緊要，最緊要是知道腕錶的獨特賣點，包括銀灰色錶盤滿布利用雕刻營造漸變效果的十字星圖案；設於6點位的1/10秒顯示盤，每10秒轉一圈，並以橙色點綴；隨錶附有不鏽鋼鏈帶和橙色橡膠錶帶。此錶款僅於官網獨家發售，限量200枚。

F.P. Journe | Classique Chronomètre Souverain Ref. CS

Chronomètre Souverain是F.P. Journe旗下少數打着天文台級旗號為賣點的錶款，錶盤是銀白色調，搭載的1304手上鏈機芯僅厚4mm，成就了只厚8mm的超薄錶殼，令佩戴這款簡約正裝錶時，極之貼服舒適。除此之外，F.P. Journe將動力儲備顯示設於底下為錶冠軸心的3點位，懂錶的人，便會明白這是一個在機械設計上難以克服的大膽設計。

Seiko | Prospex Speedtimer Mechanical Chronograph SRQ059

Seiko誕生於1881年，至今145周年。今年品牌為慶生，從創辦人服部金太郎早期製作的袋錶（右圖）汲取靈感，將其錶蓋上以圓弧放射線交織的複雜雕刻圖案，套用於全新限量版SRQ059計時腕錶的白色錶盤上，配襯優雅的金色指針和時刻。

Blancpain | Villeret Quantième Complet Phases de Lune

說到蛋白石的白， 便會想起Blancpain剛更新了設計的全新Villeret系列，當中白色款式的錶盤，正是選用蛋白石的白色，帶點奶白色調，散發出溫和自然的氣息，讓人看得很舒服，亦令腕錶整體外形更見優雅。至於功能顯示豐富的全曆月相錶，也襯以這獨特白色調錶盤，可謂絕配。

Bell & Ross | BR-05 Grey Mirror Steel

近年玩錶盤顏色玩得很出色的Bell & Ross，最新代表作在時尚的BR-05系列中大玩拋光鏡面錶盤設計。錶盤一如鏡子般，不但會反映時分秒針和立體時刻的鏡像，當看時間時，還會反映自己的樣子及天上的白雲，正好呼應今年的年度色「雲舞白」。此錶僅限品牌專門店發售。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供