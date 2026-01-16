ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025｜10大封面故事出爐！緊貼新時代脈搏 增設「ArtCan嶄新藝術大獎」
發佈時間：19:00 2026-01-16 HKT
城中藝文氣息日益豐盈，星島新聞集團跨媒體平台「ArtCan」今日（16日）選址香港演藝學院賽馬會演藝劇院舉行「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」，由文化體育及旅遊局局長羅淑佩擔任主禮嘉賓，她在致辭時表示，過去一年政府著重場地、人才與產業化發展，致力建構更具實力的文化發展體系。這項藝文界盛事旨在表揚過去一年在藝術文化領域中表現卓越的創作者、策展人、表演者、藝術展覽、活動及項目等，並由社會名人、藝術界翹楚、資深藝術文化工作者等組成的專業評審團，根據藝術水平、原創性等，選出10位封面故事得獎者，以彰顯本地深厚文化底蘊，策勵創意非凡精英。
ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025
ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」目錄：
「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」今年續以推動香港藝術文化發展，展示本地豐富的創意和文化底蘊為目標，活動當日榮幸邀得文化體育及旅遊局局長羅淑佩蒞臨擔任主禮嘉賓及致辭，表示過去一年政府結合文化軟實力與設施硬實力，重點推動場地建設、人才培育及產業化發展，並以啟德體育園及東九文化中心為例，強調優質場地的重要性；同時指出好作品需雅俗共賞、建立口碑，方能成為歷久常新的香港文化經典。她提及西九委約音樂劇《大狀王》及東九委約《一束光：高錕的記憶》成功案例，展示香港「以藝為帆」、說好香港故事的軟實力。
香港故宮文化博物館館長吳志華發表專題演講時，指出人工智能技術快速發展以及KPI（關鍵績效指標）思維滲透文化領域，文藝工作者需具備新思維與新知識，方能適應時代變革。
而「ArtCan藝術文化大獎」評審團主席西九文化區管理局董事局主席陳智思亦於活動上致辭，認為近年IP潮流發展蓬勃，而藝術不只是IP，更是連接世界的通用語言，連結人與人之間關係。
活動雲集城中各界名人精英，近二百人共同見證獎項誕生，同時藉此機會互相交流及分享討論，包括康樂及文化事務署署長陳詠雯、香港電影發展局主席王英偉、香港八和會館副會長羅家英、著名時裝設計師鄧達智；專題論壇嘉賓友邦香港及澳門客戶及市場策劃部客戶及品牌市場推廣主管 黃家琪、演員及藝術家任達華等。
專業評審團評選10大封面故事
「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」頒發10大「ArtCan藝術文化大獎」，表揚香港藝術文化領域中表現卓越的創作者、策展人、表演者、藝術展覽、活動及項目等。獲獎作品均由專業評審根據藝術水平、原創性、受歡迎程度、對社會的貢獻等標準，向取得卓越成就的藝術家及團體致以崇高敬意。
是次頒獎禮的評審團陣容鼎盛，冠蓋雲集，共同為是次評選嚴謹把關，名單如下：
評審團主席：西九文化區管理局董事局主席陳智思
評審團成員：
- 香港電影發展局主席王英偉
- 香港演藝學院校長陳頌瑛
- 香港藝術中心監督團主席劉文邦
- 資深藝術行政人員何嘉坤
- 香港八和會館副會長羅家英
- 友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏
- 香港藝術行政人員協會主席錢敏華
- 香港藝術行政人員協會副主席莫健偉
- 香港藝術行政人員協會文化交流小組主席何黎敏怡
- 「三聯文化基金」創辦人暨主席及「香港文化想像」總幹事李安
- 著名時裝設計師鄧達智
- 「中國古文字藝術學會」及「香港中國美術會」藝術顧問鄭文雅
- 焦媛實驗劇團藝術總監焦媛
- 星島新聞集團《頭條日報》總編輯兼《ArtCan》策展人劉國業
- 星島新聞集團副刊總監兼《ArtCan》總監陳紀良
「ArtCan藝術文化大獎」得獎名單如下（排名不分前後）：
得獎機構：港鐵公司
- 封面名稱：45載流動美學 鐵路連繫社區
得獎機構：香港舞蹈團
- 封面名稱：舞劇《風雲》再現 與藝術科技的碰撞
得獎機構：香港旅遊發展局
- 封面名稱：電影結合旅遊 沉浸探索香港故事
得獎機構：香港中樂團
- 封面名稱：化戈為樂 虞姬夢和
得獎機構：中國（深圳）國際文化產業博覽交易會
- 封面名稱：香港藝術玩具 原來咁有型
得獎機構：康樂及文化事務署、非物質文化遺產辦事處
- 封面名稱：香港非遺月 香港處處有非遺 古韻新章軟實力
得獎機構：香港城市大學
- 封面名稱：城大「明日創新」隧道開通 以創意聯繫社區
得獎機構：香港演藝學院
- 封面名稱：鏗鏘藝術 薪火傳承 《我佛無著經》誌難忘
得獎機構：香港芭蕾舞團
- 封面名稱：愛與痛的糾纏 羅密歐 茱麗葉 舞動香港 1960's 重塑史詩
得獎機構：恒基地產
- 封面名稱：永續之藝術 凝視時間的綠洲
緊貼新時代脈搏 增設「ArtCan嶄新藝術大獎」
值得注目的是，為順應時代脈搏、鼓勵創新思維，今年大會特意增設5個「ArtCan嶄新藝術大獎」，涵蓋「嶄新IP大獎」、「嶄新Digital Art大獎」、「嶄新藝術文化跨界創作大獎」、「嶄新藝術文化進步大獎」及「嶄新藝術文化推廣大獎」，對藝文界別的新興領域作出肯定。
「ArtCan嶄新藝術大獎」 得獎名單如下（排名不分前後）：
ArtCan嶄新IP大獎
- 項目名稱：Labubu
- 得獎者/機構：龍家昇
ArtCan嶄新Digital Art大獎
- 項目名稱：《「紋」以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展》
- 得獎者/機構：香港故宮文化博物館、故宮博物院
ArtCan嶄新藝術文化跨界創作大獎
- 得獎者/機構：朱芸編
ArtCan嶄新藝術文化進步大獎
- 得獎者/機構：沈靖韜
ArtCan嶄新藝術文化推廣大獎
- 項目名稱：「空中畫廊 Gallery in the Skies」
- 得獎者/機構：國泰航空
ArtCan機構推廣藝術文化獎
得獎者/機構（排名不分前後）：
- 太古地產
- 友邦香港
- 周大福珠寶集團
- 中國銀行(香港)
- 香港國際機場
- 香港中華煤氣有限公司
- 九龍倉「社、企共勉」
- The Wharf Group “Business-in-Community”
- 昂坪360
- 瑞安房地產
- 法國五月
- 爆炸戲棚研究所
「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮」獲各界鼎力支持
今次活動同時獲得各界機構鼎力支持（以下排名不分先後），全力支持友邦香港及澳門；贊助機構Arbor、中國銀行（香港）、國泰航空、周大福珠寶集團、長江實業集團有限公司、DALLOYAU Hong Kong、ÉPURE、Gourmet Dining Group、恒基兆業地產集團、草姬集團、香港中華煤氣有限公司、香港國際機場、Kingsway Group Holdings Ltd.、香港鐵路有限公司、昂坪360有限公司、瑞安房地產有限公司、太古地產、Verde Jewellery Hong Kong及Ami Woodear。
支持機構包括：少雪齋、承真樓中國文化研究中心、香港中華廠商聯合會、中英劇團、香港城市大學、香港文化想像、Grand Seiko、香港恒生大學（藝術設計系）、香港藝術中心、香港中樂團、香港舞蹈團、香港旅遊發展局、香港科技大學、三聯文化基金、林寶堅尼香港代理嘉信汽車公司、嶺南大學（數碼藝術及創意產業系）及一口田慈善教育基金。