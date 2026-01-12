Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮敏如 - 如影。隨影│世界遺產阿貝辛貝神廟

Art Can
更新時間：09:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：09:00 2026-01-12 HKT

        近月香港故宮文化博物館展出古埃及文明大展──埃及博物館珍藏，引起一股熱潮，每天博物館外都排滿長長的人龍，而我先前已經去過埃及，籌備多年的埃及大博物館亦已經剛剛開幕，藉着這個熱潮和機會，農曆新年我將會帶領一群攝影愛好者出發前往埃及拍攝。
        今次要介紹的是在埃及最南端的納賽爾湖西岸，這裏矗立着古埃及最壯觀的建築奇觀──阿貝辛貝神廟（Abu Simbel Temples）。這座由法老拉美西斯二世於公元前13世紀開鑿於懸崖之中的雙神廟，被譽為比金字塔更震撼的古埃及遺跡，也是UNESCO世界遺產。

        這裏有兩座岩窟神廟，分別記載兩段不朽傳奇，第一座──大神廟（Great Temple）， 正門外，四尊20公尺高的拉美西斯二世巨型坐像威嚴守護（其中一尊在古代地震中頭部已墜落）。神廟深達60多公尺，最裏面的聖所供奉拉美西斯二世與三大國神：阿蒙（Amun）、拉哈拉赫蒂（Ra-Horakhty）與普塔（Ptah）。
        每年2月22日與10月22日（傳說分別為拉美西斯二世的生日與登基紀念日），清晨第一道陽光會精準穿過神廟大門，照亮最深處的三尊神像，唯獨代表黑暗的普塔永遠隱於陰影之中。這「太陽奇蹟」在三千多年後仍然準確上演，僅因後來的搬遷而誤差一天，這方面令人懷疑三千多年前的古埃及人是如何配合天文知識與及精準計算，再加上建築技巧去達致這個建築奇蹟。

小神廟（Small Temple），神廟的守護者手拿着生命之匙，代表生命與永恆，象徵着神祇賜予生命氣息。（圖片由馮敏如提供）

        第二座── 小神廟（Small Temple），罕見地獻給拉美西斯二世最鍾愛的王后奈菲爾塔莉（Nefertari），與眾神之母女神哈托爾（Hathor）共同受祭。正面六尊10公尺高的立像中，奈菲爾塔莉的雕像竟與法老等高，這在古埃及極為少見，見證了法老對她的深情。
        1960年代，隨着阿斯旺水壩的興建，納賽爾湖的水即將淹沒這片千年遺跡。1964至1968年，聯合國教科文組織發起人類史上最大規模的考古遺址遷移工程，將整座山崖與兩座神廟切割成1,000多塊巨石（總重約3萬噸），向上提升60公尺及向後移動65公尺，這需要興建兩座人造山丘，將神廟重新拼裝，精準保持原有朝向，讓「太陽奇蹟」得以延續（但遲了一天），現時在神像的身體可以察覺得到當時切割的痕跡。
        這項當年耗資4,200萬美元、50多國參與的世紀工程，成功讓阿貝辛貝神廟在1968年避免水淹而重見天日，被譽為20世紀最偉大的文化遺產保護奇蹟。

（拍攝器材：Canon 16-35mm鏡頭）

（本文圖片由馮敏如提供）

 

