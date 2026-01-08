一個人在台上 梁曉端的身體漂流｜流水帳

梁曉端做Solo，幾乎是十年磨一劍。2004年，當時赴新加坡修讀「劇場研究與訓練課程」的她，創作了《屋子要塌下來》；2016年，她以《水是枯竭》參與新加坡的「M1華文小劇場節」；2026年，她再作單人演出，跟聯合創作、導演及場景構作陳冠而聯手，促成「西九單人表演藝術節」節目之一《身體檔案：漂流》，「好像過了某個生命階段，就想做一個Solo。」

《身體檔案：漂流》的起點，是去年在灣仔富德樓舉辦的展覽《身體檔案#001：身海漂流》，梁曉端是表演藝術家，陳冠而是策劃、錄像導演及剪接。「有日聊天，阿端告訴我，想做一個Solo，於是一拍即合。」梁曉端是陳冠而心目中的當代演員，「是藝術家，不只是工業裏的表演者，她的藝術性跟生活經驗融合，進入角色時，不只純粹服務劇本裏的小世界，而是有脈絡。」儘管一開始沒有明確想到要做甚麼，但直覺上，她們不想做以往那種Solo，「劇本和劇場形態，必須扣連。」後來的共識是，不如先當作是研究過程，梁曉端就是被研究的對象，卻讓梁曉端打闊了所謂Solo的意義，「我想找回作為演員的衝動。」她們談了很多，然後選出合適素材，做文字記錄、錄像等等，在《身體檔案#001：身海漂流》展示出來。

無論展覽還是演出，「家」是其中一個重要切入點，「我曾在三個國家搬家十多二十次！」梁曉端1982年來港，跟家人一起住在牛池灣村的寮屋裏，她沒有視之為「家」，「因為大家知道，那裏將會被清拆。」1999年讀大學，她住宿舍，媽媽和妹妹仍然住在寮屋裏。她後來旅居新加坡、韓國，再回流香港，才申請公屋，正式「上樓」，「媽媽仍會久不久回寮屋執拾一下。」居無定所，不只物理上，她一直沒有一個完整的家的感覺，「我的連結，是朋友和劇場。」家的不穩定狀態，也連繫城市的改變，「彩虹邨、牛池灣村將要清拆。一個時代好像消失了。」

家的不穩定狀態

演出從「家」到身體、城市、戰亂、漂流，既以梁曉端的故事出發，也有陳冠而的介入。陳冠而說自己不是那種「編劇」編劇，身體、舞台美學也是演出一部分，這次觀眾看到的，不是線性的戲劇故事，而是混合了梁曉端不同的生命階段，跟家、漂流有關，包括小時候住在寮屋裏、長大後不停搬家的經歷，還有她跟女兒的關係，以至抽離一點，她作為一個演員，怎樣理解扮演角色和人生角色，「不斷跳出跳入、互相交錯。這也是我們理解的當代劇場。」

梁曉端坦言，做Solo，會害怕，會手震，「只得你一個，所有人全場看着你，需要很大能量。」不同段落怎樣布局，任何差池也沒人「救」，她也會自我質疑，「那一段是否需要做那麼長？觀眾會不會迷失？」但Solo對表演者又是多麼的重要，「靠自己的技藝，夠不夠壓台？怎樣講好一個故事？怎樣掌握整個舞台？怎樣通過說話和身體，營造一個劇場世界？」

她強調Solo不是一個形式，一個人在台上，表演方式千千萬萬種，表演者的自由度很大。所以這個藝術節不叫「獨腳戲」，而是「單人表演」，表演者同時也是創作人，他們年代不同地域不一，輪流上台，展開對話，「引起大家討論」。

西九單人表演藝術節

梁曉端《身體檔案：漂流》及李婉晶《卡啦OK》

日期：1月8日及9日

時間：7:30pm

地點：西九自由空間細盒

網頁：www.westk.hk/tc/event/solo-fest

註：「西九單人表演藝術節」直至1月18日



文：黃子翔 圖：黃子翔、受訪者提