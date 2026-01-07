2025富藝斯鐘錶拍賣創新紀錄 古董名作全球最高價

珍罕的高級鐘錶在拍賣市場一向表現活躍，去年是富藝斯鐘錶成立的十周年，其資深顧問Aurel Bacs及Livia Russo均表示剛過去的2025年別具意義，皆因不僅全年拍賣成交總額突破2.9億美元，更創下鐘錶拍賣史上最高的年度成交紀錄，而在私人洽購與Perpetual零售業務方面，亦錄得8千萬美元的顯著增長，創下其公司的歷史新高。

2025年全球拍賣見佳績

據富藝斯鐘錶發布的資料指，其全年拍賣成交總額錄得290,463,315美元，創下鐘錶拍賣史上最高年度成交紀錄，而連續五年的年度拍賣成交總額逾兩億美元。富藝斯鐘錶以約45%的市佔率，領先佳士得與蘇富比兩大國際拍行，穩居全球市場首位。現時非慈善拍賣中，成交價最高的3枚腕錶歷史紀錄均由富藝斯保持。

2025年，富藝斯鐘錶共拍出1,802件拍品，其中36枚時計以逾百萬美元成交。全年通過六場實體與七場網上拍賣圓滿收官，項目成交率99%，金額成交率更高達100%。整體成交價（含買家酬金）達到拍前低估價的246%，遠超預期。 按整體成交價計算，其中59%的成交拍品以逾拍前高估價成交，98%的拍品以逾拍前低估價成交。每枚時計平均成交價達13萬美元，其中現場拍賣平均成交價為17.3萬美元，網上拍賣平均成交價為兩萬美元。富藝斯鐘錶拍賣吸引了來自全球各地的藏家參與，涵蓋達80個國家及地區。其中35%的買家為新客戶，而32%買家為千禧世代和Z世代的年輕族群。全年網上競投者佔比高達96%，印證了全球藏家參與模式向數碼化轉移的強勁趨勢。

百達翡麗1518成交價最高

說到成交價最彪炳的拍品，主角就是百達翡麗（Patek Philippe）型號1518萬年曆計時精鋼腕錶，以逾1,419萬瑞郎（1,763萬美元）成交，榮膺2025年全球拍賣最高價時計，也成為拍賣史上最昂貴的百達翡麗古董腕錶。

此外，荷里活傳奇導演法蘭斯·哥普拉（Francis Ford Coppola）珍藏的孤品F.P. Journe「FFC」原型腕錶，亦以近1,080萬美元成交，刷新F.P. Journe品牌的拍賣紀錄，同時為獨立製錶領域打造世界拍賣新紀錄，並成為自2017年富藝斯拍出保羅·紐曼的勞力士Daytona後，美國拍賣市場成交價最高的腕錶。

眾所周知，百達翡麗與勞力士，都是超級吸引錶迷關注的名錶龍頭品牌，出自此兩大寶號的古董腕錶，全年都可持續保持亮眼成交佳績。好像一枚百達翡麗型號3448 18K玫瑰金腕錶，便以逾272萬瑞郎（327萬美元）成交；另一枚搭載「Wenger」錶殼的型號2499「第一代系列」萬年曆計時18K黃金腕錶，就以逾163萬瑞郎（202萬美元）成交；型號1518玫瑰金製錶殼及錶盤的萬年曆計時腕錶，則以逾356萬瑞郎（443萬美元）成交。至於錶背搭載紅色琺瑯阿曼雙刀圖誌的勞力士Daytona型號6269 18K黃金版本，成交價逾137萬瑞郎（171萬美元）等等。

首次亮相拍賣市場的Philippe Dufour「Duality」白金腕錶，備雙擒縱裝置，編號01。估價1,000,000─2,000,000美元，成交價3,085,000美元。

F.P. Journe × THA for Breguet，搭載獨特黃銅底座的黃金鑲板時鐘，配有帶月相顯示和動力儲存的黃金陀飛輪腕錶，1991年製。估價逾1,000,000瑞郎，成交價5,505,000瑞郎。

卡地亞，「Portico廟門」三號神秘鐘，1924年製。估價逾2,000,000瑞郎，成交價3,932,000瑞郎。

獨立製錶作品備受關注

獨立製錶品牌的市場發展越見重要，去年的重點成交拍品就包括Philippe Dufour的「Duality No. 1」白金腕錶，以逾308萬美元成交；F.P.Journe的「Chronomètre à Résonance "Souscription, 2/20"」鉑金兩地時區腕錶就以逾332萬瑞郎（413萬美元）成交。其他獨立製錶品牌更涵蓋Kari Voutilainen、Christian Klings、Daniel Roth、Urban Jürgensen、Konstantin Chaykin、Berneron和Charles Frodsham等眾多頂尖製錶師的作品。

此外， 背後帶來重要歷史意義的古董座鐘，以及搭載複雜功能的懷錶，也吸引了不少藏家以高價競投。例如F.P. Journe與Techniques Horlogères Appliquées

（THA）於1991年聯手打造的「寶璣Sympathique N°1」座鐘，成交價逾550萬瑞郎（661萬美元）、卡地亞的「Portico廟門」三號神秘鐘，則以逾393萬瑞郎（472萬美元）成交，更締造了卡地亞時計的世界拍賣紀錄。

至於一枚J. Player & Sons黃金三發條三問大小自鳴追針計時陀飛輪懷錶，成交價逾223萬瑞郎（278萬美元），為英國古董懷錶世界締造新紀錄。

值得一提的， 還有一個於1939年，本身是埃及法絲亞公主（Princess Fawzia）與伊朗王儲穆罕默德·禮薩·巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）結婚訂製禮物的卡地亞燈籠造型軟玉座鐘，成交價亦超逾914萬港元（116萬美元）。

文：Maisie Lau 圖：富藝斯提供

