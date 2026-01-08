Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026年腕錶界新寵顏色 粉紅及紫色火速上位

Art Can
更新時間：10:00 2026-01-08 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-08 HKT

        說到腕錶的顏色， 黑與白色最長青，另藍與綠色也是相當受歡迎的色調。除了這些較為普遍的色彩，哪種顏色近年備受追捧呢？答案是粉紅與紫色。所指的不是女裝錶一向專屬的粉色調子，而是較為中性且男裝錶都會選用的艷麗色澤。

熱搜六款粉紅及紫色腕錶：

H. Moser & Cie. | Pioneer Centre Seconds Purple Mist King Fook

       為慶祝景福珠寶創立七十六周年，H. Moser & Cie. 特別推出Pioneer Centre Seconds Purple Mist限量版腕錶，錶殼以輕巧的鈦金屬製作，搭配充滿金屬感、飾以放射紋理的煙燻紫色錶盤，襯以白色Globolight立體夜光鑲貼時刻，以「紫氣東來」的祥瑞之兆慶周年，同時又藉此祝賀masterpiece by king fook與Moser合作開設的全球首間專賣店邁向三周年。除了鈦金屬鏈帶外，新錶還額外附送黑色橡膠錶帶，限量38枚，僅限品牌專門店發售。

H. Moser & Cie. Pioneer Centre Seconds Purple Mist King Fook，錶殼：40mm鈦金屬/ 機芯：HMC 200自動/ 限量：38枚/ 售價：$179,000。
新錶還額外附送黑色橡膠錶帶。
Hublot | Big Bang Meca-10 Street Art Vice & Magic City

       粉紅與紫這兩種顏色看似柔弱，但其實同樣可以充滿街頭迷幻色彩。Hublot新推出的兩款配備十日鏈的Big Bang Meca-10 Street Art，粉紅色的Vice與紫色的Magic City，以啞光裂紋混凝土複合材質，配以粉色或翠藍色發光裂紋和極具街頭風格的圖案，在紫外光線照射下更會發放熒光，虛幻又迷人。

Hublot Big Bang Meca-10 Street Art Vice，錶殼：44mm混凝土複合材質/ 機芯：HUB1201手上鏈/ 限量：10枚（粉紅色Vice）/ 售價：57,500美元。
Hublot Big Bang Meca-10 Street Art Magic City，錶殼：44mm混凝土複合材質/ 機芯：HUB1201手上鏈/ 限量：10枚/ 售價：57,500美元。
Tag Heuer | Monaco Chronograph

       Tag Heuer這款Monaco計時腕錶的鏤空錶盤色調非常迷人，不但令機芯清楚展現，而色彩更由上而下從紫色漸變至深藍色，有如黃昏日落的醉人景色。配上綠松石色計時指針和刻度，還有綠色夜光襯底的日期視窗，恍如大都會的霓虹燈般奪目耀眼。

Tag Heuer Monaco Chronograph，錶殼：39mm DLC鈦金屬/ 機芯：TH20-00自動/ 限量：600枚/ 售價：$91,750。
Girard-Perregaux | Neo Constant Escapement

        紫色的受歡迎程度有多高？！且看Girarhttps://www.girard-perregaux.com/row_eur_en/d-Perregaux芝柏將這顏色應用在擁有恆定動力擒縱系統的Neo Constant Escapement最重要的矽質折葉形游絲中，便可見一斑。儘管此腕錶採用華麗的玫瑰金錶殼、指針與搭橋，紫色矽質折葉形游絲在紫色的襯托下，依然可輕易成為注目焦點。

Girard-Perregaux Neo Constant Escapement，錶殼：45mm玫瑰金/ 機芯：GP09200-2680手上鏈/ 售價：$804,000。
Seiko | 5 Sports × Pink Panther SRPM07K1

        Seiko這款5 Sports的粉紅色已經有好一段歷史，因為它來自1964年面世的經典動畫《The Pink Phink》。粉紅色錶盤的左邊飾以傻豹的腳印，而錶圈刻度和秒針均配以粉紅色，除原裝不鏽鋼錶帶外，更額外附送粉紅色尼龍錶帶，上面綴有動畫中出現的「WET PAINT」字樣，相當有趣。

Seiko 5 Sports × Pink Panther SRPM07K1，錶殼：38mm不鏽鋼/ 機芯：4R36自動/ 限量：9,999枚/ 售價：$3,580。
粉紅色尼龍錶帶，上面綴有動畫中出現的「WET PAINT」字樣。
Seiko 5 Sports × Pink Panther SRPM07K1。
Seiko | 5 Sports Winter Sports SRPM11

      Seiko這款以冬季運動為設計靈感的SRPM11，紫色放射紋錶盤帶有細緻的方格紋理，紫襯白色錶圈以透明圈片營造出冰雪的質感，將滑雪裝備與服飾的時尚感展露無遺。腕錶屬於通城代理地區獨家限量版，僅於香港、澳門、馬來西亞、汶萊及新加坡發售。

Seiko 5 Sports Winter Sports SRPM11，錶殼：38mm不鏽鋼/ 機芯：4R36自動/ 限量：1,000枚/ 售價：$2,580。
文：Gavin Ho   圖：品牌提供 

