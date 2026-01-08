藝術珠寶春回大地 繁花綠葉璀璨造型釋放萬物新生正能量

新年伊始，春意盎然，萬物甦醒，此時此刻，一切彷彿重獲新生。時尚界別以「雲上舞白」這年度代表色掀開輕柔靜謐的新季度序幕，而在高級珠寶世界，同樣生機處處，大自然繁花盛放，生氣勃勃，綻放新生命的能量與希望。珠寶藝術家Cindy Chao創立的CINDY CHAO The Art Jewel，帶來Black Label Masterpiece II大師系列中的全新臻品──「落地生根」胸針，以一片離枝飄落的葉為靈感，藉着葉緣長出鮮綠新芽，捕捉生命最矛盾卻動人的瞬間。藝術家巧妙運用共計重達105.02卡的白鑽和綠色寶石，詮釋自然生命的循環法則，逾二十種色澤深淺不一的祖母綠和沙弗萊石，與四千多顆閃爍白鑽交織輝映，再配以天然牛角打造的葉梗，精緻細膩的雕琢及鑲嵌工藝，全方位呈現作品的色彩與光影極致平衡。

藝術雕塑珠寶 展現生命張力

「『落地生根』融合具象與抽象、動態與靜態、消逝與新生。在三年的構思與淬鍊，我將層層對比凝縮於一片葉之中，期盼觀者於凝視之際，以自身的情感與生命經驗與之對話。我相信每個人的感動都會不同。」珠寶藝術家Cindy Chao這樣詮釋其個人品牌CINDY CHAO The Art Jewel的Black Label Masterpiece II大師系列最新力作──「落地生根」胸針。自2004年創立品牌以來，Cindy Chao秉持「建築師的思維、雕塑家的手藝」進行創作，將建築的結構美學與雕塑的細膩工藝融合，打造出堪稱收藏級的藝術珠寶。這枚全新胸針以多層次立體結構與寶石的層疊排列，凝鍊出葉片從墜地、萌芽、生根，直至枝繁葉茂的生命循環。溫潤的祖母綠，象徵生命的傳承與延續，葉片線條時而舒展、時而收斂，鏤空設計在盈缺之間帶來平衡的呼吸感與力量感，展現藝術家收放自如的創作境界。如同微型雕塑的靜態結構，透過色彩堆疊、切割、鑲嵌與光影交錯，呈現恍如油畫般的立體配色美學。

CINDY CHAO The Art Jewel全新Black Label Masterpiece II大師系列「落地生根」 胸針，主要以白鑽與祖母綠互相輝映， 於一葉之間，鋪陳出生命綿延不息的韻律與張力。

「落地生根」胸針，以18K白金、18K黃金 及鈦金屬鑲嵌超過二十種不同深淺色澤的 祖母綠和沙弗萊石，並搭配高淨度及大卡 數的白鑽，以及黃鑽、偏灰綠色藍寶石、藍寶石及翠榴石，合共4,040顆寶石，共重105.02卡，製作期間通過多次排石測試與鑲嵌角度的精確調整。

另一全新「四季系列」楓葉作品，靈感源自Cindy Chao在加拿大森林中可見陽光穿透楓葉的瞬間。那一刻光影交錯與色彩流轉，楓葉隨四季更迭，讓她感悟到自然的生命節奏。作品以精湛的蠟雕與金屬鍛造工藝，細膩刻畫葉片的脈絡與曲面，呈現楓葉邊緣略帶鋸齒的自然形貌。同時運用細緻的顯微級寶石密鑲技術，從上千顆寶石中挑選色調最適合的，依深淺及冷暖調子排列出漸層色彩，營造豐富視效。

CINDY CHAO The Art Jewel的四季系列 18K黃金及鈦金屬楓葉胸針，主石為重達3 卡的馬眼形濃彩黃鑽，配搭白鑽、黃鑽、 藍寶石、海藍寶石、粉色藍寶石，共重 53.26卡。

四季系列18K 黃金及白金拼鈦金屬及黑檀木樹枝胸針，鑲嵌100顆梨形白鑽、2顆黃鑽，另有共102顆寶石，總重 40.40 卡。

多樣花卉造型 捕捉盛放瞬間

花園景致向來都是啟發珠寶設計師的靈感泉源，各式花卉有着不同的形態與色彩，透過閃爍美鑽與繽紛寶石的巧妙拼搭，營造充滿豐富視效的夢幻花園。Mikimoto的Cherry Blossom系列以櫻花為主題，選用18K粉紅金綴以閃爍鑽石，勾勒出櫻花柔美輪廓，再鑲嵌品牌標誌性的日本Akoya珍珠，帶來小巧迷人的墜鏈、指環、手鏈及耳環。Buccellati的Blossoms系列是品牌首個銀製珠寶系列，靈感源自花卉綻放的優雅姿態。工匠以精湛工藝重現繁花盛開的場景，將花蕊鍍上金色，並以啡色鑽石環繞，處處展現花朵盛放時的生動與層次。Giorgio Armani的Blanche系列則以茉莉花為題，採用18K金鑲嵌珍貴寶石，當中花朵本體以乳白色瑪瑙雕琢而成，花蕊則以鑽石點綴，搭配以淡綠色與淺藍色托帕石及綠堇雲石打造的精緻葉片。

Chopard最新的Red Carpet系列就以「卡羅琳的宇宙」（Caroline's Universe）為主題， 靈感源自品牌藝術總監卡羅琳·舍費爾（Caroline Scheufele）的個人宇宙。熱愛自然的她，居所中的私人花園四季繁花盛放，正是她的創作靈感所在。系列中一枚玫瑰胸針，以符合倫理道德標準的玫瑰金悉心打造，鑲嵌瑰麗紅寶石，正是她對自然深情致意的最佳象徵。Chaumet的Jewels by Nature高級珠寶系列乃向動植物珍寶致敬，講述萬物的永恆、瞬息、重生的自然故事。其中一款項鏈就以康乃馨為主題，六朵呈鋸齒飾邊狀的康乃馨錯落有致地排列，花瓣由深藍至天藍漸變色切割寶石拼接而成，整體恍如網狀花邊間綻放的朵朵花蕾，充滿動人詩意。

文：E. Lam 圖：品牌提供