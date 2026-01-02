韓國藝術家諸如蘭 | 抽象畫作如動態雕塑圖

「我的畫作有像雕塑般的元素，可以讓觀眾從任何角度體驗作品，喚醒他們的感官。我希望我的作品可以提供敢於跨越界限的體驗。」韓國藝術家諸如蘭道出她的獨特創作取向。現正於中環蘇富比旗艦藝廊舉行的香港個展，已非這位藝術家首度在港舉行的展覽，而今次的展覽就是由首爾Space K的首席策展人李章旭負責策劃，主要展出她在1997至2025年間的創作，當中正包括其代表作《隨處，無處》系列，以及精選自早期作品《成長》系列中的珍罕畫作。

韓國藝術家諸如蘭。

是次展覽除了展出《隨處，無處》畫作系列，亦有展出早期作品《成長》系列的精選作品。

諸如蘭是1980年代少數來自韓國的女性抽象畫家之一。

諸如蘭香港個展｜刮板取代畫筆 探究繪畫特質

於1960年出生的諸如蘭（Je Yeo-ran），現居於韓國義王市。她早年在首爾弘益大學取得藝術學士及碩士學位，期間亦曾旅居歐洲，主要活躍於德國，回國後定居於首爾郊區的義王市。諸如蘭曾在韓國多間博物館和藝廊舉行個展，包括 首爾的Total美術館、Space K；坡州的Mimesis美術館；慶尚南道的全赫林美術館等。此外，她的作品又獲多間國內外的重要機構永久收藏，如德國路德維．科隆基金會、法國路易威登基金會、韓國國立現代美術館、韓國首爾市立美術館等。

諸如蘭早年主要創作石版畫，然而有感此媒介相對較為平面，自1987年在歐洲短居後，漸漸改變繪畫媒介，投入藝術實驗之中，從而發展捨棄傳統畫筆，改用刮板作畫，為作品加入肌理表現，藉以探究繪畫的特質，也造就了她的獨特 風格。諸如蘭的抽象創作亦是始於1980年代，當時活躍於藝壇的亞洲抽象先鋒有朴栖甫、李禹煥和白髮一雄等人，而諸如蘭是那一代少數來自韓國的女性抽象畫家之一。藝術家的抽象畫風，來自她運用刮板作畫的隨心自如，她能夠流暢地駕馭扁平的橡膠刮片，讓刮板成為身體的延伸，聽從內心揮動刮板，每幅作品都好比身體律動的見證。

創作於2006年以後的《隨處，無處》系列，被視為諸如蘭最精彩的代表作。

《隨處，無處》，2024年作。

《隨處，無處》2025年作。

《隨處，無處》2025年作。

諸如蘭香港個展｜多元創作靈感 融合母親機智

《隨處，無處》（2006年以後）被視為諸如蘭最精彩的繪畫系列，她試圖在雜亂無章、錯綜複雜的現實之中，展現「無處不在」的特性。她從大自然、時間、人類能量流動找尋創作靈感，同時也參考母親機智應對生活的做法，她憶道︰「母親把一片荒地變成了適合耕種的肥沃土地。我希望我的作品亦能做到 同樣效果。」

欣賞諸如蘭的畫作，可見作品的色彩與動感並重，當中包含對立與動態、擴展與收縮、憤怒與狂喜等元素交纏互織，卻是經過巧妙鋪排，不同元素取得平衡，予人平靜祥和之感。 標題為《隨處，無處》的作品，正好代表這種和諧狀態，作品展現的力量相當於畫中的一切，但一切又同時化作虛無。有興趣欣賞這個獨特藝術作品展，體驗這份既可平靜心境，同時又能觸發無限啟思的感受，就要把握機會到場參觀了。

INFO

日期：即日至2026年1月10日

時間：周一至六/ 11:00am至7:00pm；周日及公眾假期/ 11:00am至6:00pm

地點：中環干諾道中8號置地遮打地下香港蘇富比旗艦藝廊

文：Maisie Lau 圖：Sotheby's提供