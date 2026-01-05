馮程淑儀─WESTK留聲機│佛山尋貓記

和煦的陽光灑落在嶺南青磚建築，也照拂七隻可愛的「埃及貓」裝置。這群以香港故宮文化博物館「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展品為靈感創作的貓咪，現正棲身於佛山嶺南新天地的巷角廊前，吸引不少市民和遊客駐足尋貓、拍照打卡。

十二月中旬我和香港故宮文化博物館館長吳志華到佛山嶺南新天地出席媒體活動，宣傳古埃及文明大展。今次與嶺南新天地合作推出的「法老與埃及貓的嶺南之旅」，是香港故宮文化博物館以至西九文化區首次於大灣區內地城市舉辦路演宣傳活動，除了帶來融合古埃及元素的裝置和多媒體體驗，我們亦推出一系列工作坊，例如聖書體書寫臨摹、金字塔與法老帽子手工製作等，讓大小朋友有機會接觸穿越數千年的古埃及文明。

有內地記者問我，為何選擇佛山作為路演的首站？我首先提到，佛山的文化底蘊極其深厚，與香港亦甚有淵源，港人熟悉的武術大師黃飛鴻、葉問以及國際武打巨星李小龍均祖籍佛山。此外，我在2020年初疫情前首次踏足嶺南新天地，已被其兼具傳統韻味和潮流活力的氛圍吸引。因此，當團隊提出在佛山嶺南新天地舉行路演，我十分支持，相信法老和埃及貓可與嶺南文化擦出不一樣的火花。

這次走出香港的嘗試，旨在吸引更多大灣區內地觀眾到訪西九文化區。我常說，西九文化區不僅是服務香港的文化區，作為一個東西文化薈萃的國際文化樞紐，西九

是以服務整個大灣區為己任。我相信，在港人北上消費的同時，香港亦能提供獨特的文化體驗吸引內地市民。事實上，我們的市場調查結果顯示，重複到訪西九的內地訪

客持續增加，因此，我們到內地宣傳，不單推介個別展覽，更希望西九文化區成為大灣區市民一個經常到訪的熱點，感受香港多元文化的魅力。在短短數星期，已有二百多位佛山市民加入成為「香港故宮之友」，足證香港文化體驗的吸引力。

為了拓展內地的觀眾群，我們致力改善他們的購票體驗。西九正與技術伙伴合作開發一套全新的票務系統，預計可於2026年下半年開通。「西九文化票務」微信小程序已於11月底率先開通，內地觀眾購買博物館門票或會籍都較以往便捷。我們長遠的目標是開放「西九文化票務」平台，讓香港文娛藝術界可在平台售賣門票或服務，為訪港旅客提供一站式的購票和消閒體驗。

香港故宮文化博物館剛公布了2026年九大全新展覽內容，包括四個與故宮博物院合辦的全新專題展覽、三個分別與紐約大都會藝術博物館、吉美國立亞洲藝術博物館，以及特列季亞科夫美術館合辦的特別展覽，精彩可期。今次在佛山的宣傳活動為我們在內地城市推廣西九這個藝文地標提供了寶貴經驗。日後，我們會在大灣區其他內地城市以不同形式推廣西九和接觸觀眾。

文：馮程淑儀

（西九CEO，自2009年起與文化藝術行政結緣。借報章一角，與讀者娓娓道來精彩紛陳的西九故事，希望留下動人的藝文點滴。）