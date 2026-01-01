2026年度代表色「雲上舞白」Cloud Dancer飛躍時尚領域

踏入2026年，先深吸一口清新的空氣，讓心靈沉澱，在嶄新的一年中穩步前行。色彩權威Pantone（彩通）早前公布了2026年度代表色是編號11-4201的Cloud Dancer（雲上舞白），這是一抹輕盈通透的白色調，象徵純淨與重生。白色不僅是設計範圍中的關鍵結構色，蘊含着無限的可能。在創作中留白，則可賦予更廣闊的想像空間， 迎來意想不到的驚喜。

「白色不止是顏色，也是一種態度！」2026 Pantone（彩通）年度代表色就是PANTONE 11-4201 Cloud Dancer（雲上舞白），其官網這樣寫着：「這抹柔和如雲的白色蘊含寧靜，鼓勵真正放鬆與專注，讓思緒漫遊，創意得以呼吸，為創新騰出空間。」簡單道出「Cloud Dancer」為新一年開展明淨好風光！

2026 Pantone年度代表色就是PANTONE 1 1 - 4 2 0 1 Cloud Dancer（雲上舞白）。 （Photo Courtesy of Pantone）

（Photo Courtesy of Pantone）

設計師詮釋時尚之白

年度代表色可以放諸不同界別，然而在時裝界尤其突出，名師們都將這色調發揮得淋漓盡致。白色予人清新優雅的感覺，相當配合春夏季度氛圍，所以去年9月底至10月初在米蘭、巴黎舉行的2026春夏時裝周，不同層次的白色，皆已成為設計師們畫布上的主題色彩！可見Head-to-toe的全白造型，經過細節設計及拼搭，讓看似單一的白色塑造出多變視效。白色可以輕如無物， 也可以很實在，如Chloé以通花喱士配合層層Ruffles打造的露肩連身裙，貫徹品牌的浪漫清新格調；Celine及Dior以披風式的設計營造搖曳飄逸感，為白色造型增添仙氣。白恤衫也是春夏系列的必備單品，Chanel、Louis Vuitton、Dior、Polo Ralph Lauren等品牌的新

季造型，均可見識到如何以簡約White Shirt穿出個人風格。

注入亮彩與細節

白色在時裝界別，就如一幅可塑性極高的畫布，為創新騰出空間，你可以大膽加注不同色彩點綴，又或配搭其他搶眼細節裝飾，提升將整體造型的視效。Polo Ralph Lauren的春夏女裝系列，靈感來自Ralph Lauren先生與其太太Ricky Lauren的牙買加之旅，新系列中的白色造型，展現女性的自然美感與優雅自在的氣質。當中浪漫純白的褲裝及裙裝，運用點到即止的大膽色彩點綴，如以白恤衫配襯帶點民族色彩的手套或紅色珠串手鏈；白色通花裙裝除配襯印花手套及珠串項鏈，再襯上一個搶眼的橙色手袋，即時製造亮點。至於向來喜將絲巾注入造型設計的Hermès，春夏系列的其中一個造型，就以腰果米色斜織絲巾，外搭灰白色亮面小羊皮索繩，下襯天然白色縐紋絲綢針織高衩長裙，完美示範了另一種穿搭方案。

白色衣裝配以不同剪裁，感覺就是 不一樣，如Cut-out、鏤空、網狀的 設計，帶來豐富視效。（Anteprima）

想為白色注入亮點，多彩的印花絲巾 是不錯的選擇，為造型締造驚喜。 （Hermès）

Head-to-toe的純白造型，大膽配襯橙色手袋、圖案手套及Mulit-colour珠串項鏈，滿滿的時裝感。（Polo Ralph Lauren）

白恤衫是春夏季的熱門單品，簡單有型，配襯搶眼的紅色珠串手鏈，即時提亮整個造型。（Polo Ralph Lauren）

從生活感受意境

除了穿戴在身上，亦可以從身邊的事物中感受和體會這年度代表色帶來的白色世界。文華東方酒店集團就與Pantone推出全球合作計劃，把「雲上舞白」的優雅靜謐魅力，融入旗下10間標誌性酒店。集團以「觸雲之境」（A Place to Touch the Clouds）主題作呼應，以其獨特創意詮釋這抹不張揚的白，讓客人透過意想不到的細節投入「Cloud Dancer」氛圍之中。此外，Louis Vuitton Home Collection也找到以白色布藝拼搭木材設計的家具，襯以幾何圖案毯子，為居室添暖意。

Louis Vuitton Home Collection。

東京文華東方酒店以「雲上舞白」意 境，炮製這款Kumo Cake。

文華東方酒店集團與Pantone推出 以「雲上舞白」為題的全球合作計劃。

Miyoshi Rug的雲朵地 毯。（Lane Crawford）

文：E. Lam 圖：Pantone、Mandarin Oriental、連卡佛、品牌提供