逆向時代洪流 激活霓虹光譜

Art Can
更新時間：12:00 2026-01-01 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-01 HKT

昔日絢麗閃爍的霓虹燈招牌點亮香港夜色，構成的璀璨燈火繁華街景，是一個世紀前最獨特的香港景色。隨着時代變遷，霓虹燈招牌走入夕陽行列，近年基於安全理由，不少大型霓虹招牌遭拆卸，逐漸淡出街上。幸而，現今仍有熱心人與機構積極投入保育工作，讓這門瀕危工藝重獲新生。

《璀璨霓虹》展覽 步入霓虹光影世界

香港設計中心聯手國際知名製作單位SeriousStaging及本地霓虹保育機構「霓虹交匯」，由即日至1月31日呈獻《璀璨霓虹》展覽，精選多件經修復的經典霓虹招牌，引領觀眾步入霓虹光影世界，包括見證香港飲食黃金時代的「金鳳大餐廳」、油麻地老字號「太平館餐廳」、本地社區遺產「南昌押」、以雷朋風格眼鏡框為設計的「達昌眼鏡」等。

現場更有新進當代霓虹藝術家的平面和立體作品，呈現新舊作品交織的光之對話，實現當代詮釋與未來傳承的可能。展覽更透過互動工作坊、專題討論及社區活動，邀請公眾參與思考霓虹文化的延續，讓霓虹燈不再只是懷舊遺物，而是充滿生命力的文化遺產。

《璀璨霓虹》

  • 地點：九龍深水埗通州街280號DX設計館1樓展覽廳
  • 時間：星期一、三至日：上午11時 至 晚上7時
  • 費用：免費

