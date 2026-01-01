馬年生肖錶 Vacheron Constantin/Jaeger-LeCoultre/IWC/Breitling/Tag Heuer新錶搶閘曝光

2026年將迎來丙午赤馬年或火馬年，能量強大，氣勢旺盛，假如能夠把握時勢，將可乘勢而起，有如萬馬奔騰，無人能阻。為呼應如此強勢的赤馬年，有些品牌的馬年生肖錶以火紅色為主，亦有部分選取溫和色調作平衡，你又喜歡哪一款呢？

馬年生肖錶5大推介

Vacheron Constantin ∣ Métiers D'Art The Legend of the Chinese Zodiac - Year of the Horse

江詩丹頓（Vacheron Constantin）自去年（蛇年）開始推出全新一輪的十二生肖腕錶，今年來到系列第二彈的馬年錶。一如去年的蛇年錶，全新馬年錶搭載以四個視窗的無指針方式顯示時間的2460 G4自動機芯，在錶盤四角，包括10點位的滑動式小時、2點位的滑動式分鐘、8點位的跳字星期跳字，以及4點位的跳字日期來顯示時間和日曆，騰空出錶盤非比尋常的偌大空間，可盡情發揮品牌超凡的錶盤工藝。

新推的馬年錶以大明火琺瑯、琺瑯微繪、立體金雕等工藝，製作駿馬躍過巨石的英姿，展現無限活力。駿馬和岩石是由雕刻大師以白金或粉紅金雕琢而成，配合手工氧化着色和琺瑯微繪，需花上三天時間才完成。背景以大明火琺瑯製作出多色漸變效果，再以琺瑯微繪勾勒精細的植物紋理，再反覆多次以攝氏800度高溫燒製，前後歷時兩周方可完成，期間任何步驟稍有差池便會前功盡費，由此可見大明火琺瑯工藝之難能可貴。馬年生肖錶備有粉紅金和鉑金兩款，直徑40mm，分別搭配棕色和藍色鱷魚皮帶，兩者整體的不同色調展現截然不同的傳統與現代氣息，各限量25枚，僅在品牌專門店發售。

Jaeger-LeCoultre ∣ Reverso Tribute Enamel "Horse"

Jaeger-LeCoultre今年推出的馬年特別版Reverso，是積家自虎年、龍年和蛇年版腕錶後的第四款中國生肖錶。全新馬年版Reverso的底蓋以黑色大明火琺瑯，加上耗費80小時直接在琺瑯錶面雕刻的高難度「模雕」工藝，製作出恍如從金色雲朵中跳躍而出的駿馬圖案。

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Enamel 'Horse'，錶殼：45.6mm×27.4mm玫瑰金/ 機芯：822手上鏈機芯/ 限量：10枚/ 售價：待詢。

IWC ∣ Portugieser Automatic 42 Year of the Horse

論最有「火馬」氣勢的馬年錶，IWC必定榜上有名。濃郁的酒紅色錶盤既熱血又不失優雅，配上金色指針、時刻與路軌式分鐘刻度，更充滿農曆新年的喜慶氛圍。除此之外，奔跑中的駿馬圖案不但印在3點位的8天動力儲備顯示中，錶底的鏤空自動擺陀，也採用相同的駿馬圖作呼應。

IWC Portugieser Automatic 42 Year of the Horse，錶殼：42mm不鏽鋼/ 機芯：52011自動/ 限量：500枚/ 售價：$117,000。

Breitling ∣ Top Time B01 Shadow Rider

Breitling這款以復古Top Time為基礎的Shadow Rider，應該是今年最具個性的馬年錶，設計一反傳統，黑白用色搶眼有型。假如錶盤外圈的測速計不是在12至2點位印有「YEAR OF THE HORSE」字樣，單看腕錶的抽象「赤影黑騎」名字，以及9點位和錶底的黑騎圖案，誰會想到這是一枚生肖錶？

Breitling Top Time B01 Shadow Rider，錶殼：38mm不鏽鋼 /機芯：Breitling 01自動/ 限量：288枚/ 售價：$53,800。

Tag Heuer ∣ Carrera Chronograph Year of the Horse

為呼應今年火馬年，Tag Heuer以紅色點綴計時秒針、30分鐘累計盤和日期視窗，而錶盤、指針和時刻則配上香檳金色，兩種顏色的強烈對比，配上經典Dato格局，效果優雅而不落俗套。品牌還花上心思將日期的「7」換上簡體「马」字，代表馬是排名第七的生肖，而錶底則印有充滿力量的駿馬圖案。

Tag Heuer Carrera Chronograph Year of the Horse，錶殼：39mm不鏽鋼/ 機芯：TH20-07自動/ 限量：250枚/ 售價： $62,150。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供