「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」新設ArtCan嶄新藝術大獎

星島新聞集團跨媒體平台「ArtCan」再度舉辦「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮」，以推動香港藝術文化發展，並展示香港豐富的創意和文化底蘊。頒獎禮將於2026年1月16日（星期五）假香港演藝學院賽馬會演藝劇院舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士將會擔任主禮嘉賓，而香港故宮文化博物館館長吳志華博士將會發表專題演講。

今年除了繼續設有「ArtCan藝術文化大獎」（10名）表彰過去一年在香港藝術文化領域中表現卓越的創作者、策展人、表演者、藝術展覽、活動及項目外，大會更增設「ArtCan嶄新藝術大獎」（5名），分別是嶄新IP大獎、嶄新Digital Art大獎、嶄新藝術文化跨界創作大獎、嶄新藝術文化進步大獎，以及嶄新藝術文化推廣大獎。

今年大會繼續邀得社會名人、藝術界翹楚、資深藝術文化工作者等組成的評審團為參賽作品進行評選，其中更獲得香港藝術行政人員協會參與評審，以提升獎項的權威性，同時亦以表彰香港藝文界的卓越成就，推動創新與多元發展。

專業評審團

主席

西九文化區管理局董事局主席陳智思先生

成員

香港電影發展局主席王英偉博士

香港演藝學院校長陳頌瑛教授

香港藝術中心監督團主席劉文邦先生

資深藝術行政人員何嘉坤博士

香港八和會館副會長羅家英先生

友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏女士

香港藝術行政人員協會主席錢敏華博士

香港藝術行政人員協會副主席莫健偉博士

香港藝術行政人員協會文化交流小組主席何黎敏怡女士

「三聯文化基金」創辦人暨主席及「香港文化想像」總幹事李安女士

著名時裝設計師鄧達智先生

「中國古文字藝術學會」及「香港中國美術會」藝術顧問鄭文雅女士

焦媛實驗劇團藝術總監焦媛女士

星島新聞集團《頭條日報》總編輯兼《ArtCan》策展人劉國業先生

星島新聞集團副刊總監兼《ArtCan》總監陳紀良女士

Info

ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮

日期：2026年1月16日（星期五）

時間：下午2時至5時

地點：香港演藝學院賽馬會演藝劇院（香港灣仔告士打道一號）