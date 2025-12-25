2025國際時尚大事回顧 新舊交替大蛻變

2025年即將成為歷史，這一年，全球都在面對高低起跌，走到年終，且來回看時尚界各項曾經牽動大家關注的大事件，好好迎接新的一年。

時裝巨匠 Giorgio Armani離世

今年9月4日，Armani集團發布一則引起全球關注的噩耗，那就是意大利時裝巨匠Mr. Giorgio Armani與世長辭，享年91歲。Mr. Armani於1975年創立同名品牌，其獨特的簡約優雅風格，多年以來一直深受品味族群愛戴。由於接掌品牌王國的安排早已有計劃周詳，順利接棒的人選皆是Armani家族成員。

2025年亦正是品牌創立50周年，香港方面雖沒有特別慶祝活動，但選址金鐘太古廣場開設的全新男裝及女裝專門店，以及設於同一地點Armani Café，均在今年夏季及秋季先後開業，從不停下的發展步伐，正好展現品牌永恆不滅的大師精神。

時裝大師Mr. Giorgio Armani， 一生成就不朽傳奇。

9月底在米蘭展出的2026春夏女裝系列，完美詮釋Giorgio Armani的Timeless Elegance風格。

全新概念Giorgio Armani男裝及女裝專門店，先後在今年6月及10月於太古廣場開幕。

創意總監大執位

品牌創作主帥的音樂椅遊戲每年都會上演，今年更是超精采，皆因一眾「換血」單位竟史無前例地包括多個頂級品牌名字，當中尤以9月米蘭時裝周首次為Gucci擔大旗的Denma、從Bottega Veneta轉到Chanel出任主帥的Matthieu Blazy，以及首位同時主理Dior男女裝系列的創意總監Jonathan Anderson，此三大品牌新主帥最受關注，他們帶來的2026春夏系列皆贏盡掌聲。此外，Celine的Michael Rider、Givenchy的Sarah Burton、Tom Ford的Haider Ackermann，今年都為新東家呈獻首份派台作。

Fendi 100周年慶生

今年是Fendi品牌創立100周年，而自去年10月Kim Jones離任女裝創意總監之後，品牌第三代的掌舵人，即創辦人Adele Fendi的孫女Silvia Venturini Fendi，全面主理品牌所有系列的創作重任。今年分別於2月及9月在米蘭時裝周上演的兩場花生騷皆為慶生特別設計，另推出全新Peekaboo Soft Small手袋，以及10款「Re-Edition」訂製手袋作品。在9月底的2026春夏系列展圓滿落幕後，品牌公布Silvia Venturini Fendi辭任創意總監一職，並邀來今年5月離開Dior的Maria Grazia Chiuri接棒。

Silvia Venturini Fendi。

為慶祝100周年，Fendi在多個國際大都會，包括香港舉行名為「World of FENDI 2025」的系列體驗活動。

Labubu涉足時裝界

因國際巨星如BLACKPINK成員等熱捧而紅遍全球的，少不了The Monsters家族的Labubu。這個出自比利時籍香港藝術家龍家昇手筆的卡通角色於2025年幾何級爆紅，時裝界也受感染，法國百年經典品牌Moynat今年就與之合作推出聯名系列，此系列更是為慶祝「The Monsters」10周年而推出的限量版作品，品牌特別請來早已是國際級的巨星梁朝偉、楊紫瓊等拍攝宣傳照，增強聲勢。

影帝梁朝偉為Moynat的The Monsters聯名系列拍攝宣傳照。

法國百年經典品牌Moynat與The Monsters合推聯名限量系列。

奧斯卡影后楊紫瓊為Moynat拍攝宣傳照。

Hermès啟德男裝展

9月19日，Hermès事隔8年後，重回香港啟德郵輪碼頭舉辦2025秋冬男裝系列時裝騷，主題為「Ready, Set, Casaque!」，同時致敬啟德機場100周年。出席的星級嘉賓包括韓星朴炯植、香港的古天樂、郭富城等，品牌更邀請了馮德倫、馬志威、曾國祥和香港劍擊運動員張小倫等擔任模特兒走秀，將香港城市精神與品牌傳統工藝來個完美的結合。

10月16日，品牌公布任職長達37年的愛馬仕男裝藝術總監Véronique Nichanian正式卸任，她將於明年1月在巴黎男裝周發表最後一個系列，接任人選已落實為英國設計師Grace Wales Bonner。

香港導演馮德倫為愛馬仕走天橋。

Véronique Nichanian。

亞洲星級大使駕到

品牌活動請來亞洲不同地區的明星參與，早已非新鮮事，而今年的情況亦可謂疫情後最熱鬧的。這一年，已是國際級的頂流韓星、當下火紅遍的泰星，以至內地明星，都紛紛因應香港及澳門舉行的品牌活動現身，更每次都引起粉絲熱切追隨。名單中的男神女神包括為Chanel J12而來的朴敘俊、因LV澳門新店開幕出現的全智賢、專程來港出席Hermès男裝騷的朴炯植、為Dior澳門新店開幕現身的泰星LingOrm雙姝、為出席Ralph Lauren紀錄片首映禮來港的宋仲基等等。

11月20日，韓國男神宋仲基來港出席Ralph Lauren紀錄片首映禮。

11月21日、Dior的澳門四季新店亦舉行開幕活動，人氣泰星Lingling Kwong（右）及Orm Kornnaphat（左）一起出席。

6月5日，Louis Vuitton邀來頂流韓星全智賢出席澳門四季名店專門店開幕活動。

全運會獎牌耀眼

11月9日至21日，首次在大灣區舉行的第十五屆全運會，由於香港是主辦賽區之一，周大福成為是次獎牌設計及鑄造的官方贊助單位，所有獎牌皆以真金白銀打造，格外耀眼。配合這項歷史性任務，品牌亦推出全運會系列珠寶，與此同時也邀請了多位香港代表隊運動員及教練參與拍攝宣傳形象照。

周大福為今屆全運會打造的金銀銅獎牌。

「世一」劍擊運動員蔡俊彥為周大福全運會珠寶系列拍攝形象照。

澳門名店陸續開

今年多個國際名牌紛紛在澳門開設新店或擴充原有專門店重新開業，更邀來當紅韓星、泰星等參與開幕活動。Hermès經擴充的新店於6月3日在澳門四季名店重新開幕，同一星期內，開設於同一商場的Louis Vuitton新店開幕（6月9日），並請來品牌大使全智賢出席。11月21日、Dior的澳門四季新店亦舉行開幕活動，人氣泰星Lingling Kwong及Orm Kornnaphat一起出席。11月27日就有Tod's澳門銀河新店開幕，品牌大使肖戰及張婧儀均有現身。12月19日，設於澳門威尼斯人的Coach新店，以及Miu Miu的澳門四季新店亦於同日舉行開幕活動。

Tod's澳門銀河新店。

Dior澳門四季新店。

L'Oréal集團香港區大裁員

YSL Beauty是歐萊雅集團其一奢侈品牌。6月底，坊間已傳出法國美妝集團L'Oréal歐萊雅香港分部大裁員的消息，據指集團於6月27日通知員工將會與內地分部合併，受影響員工超過200名，只會留下小部分辦公室員工維持基本營運，亦有極少數員工會調職至廣州分部。受影響員工於7月收到正式通知，離職安排則於9月底陸續完成。

然而據指今次大裁員可非因為市場盈利問題，歐萊雅中國表示集團會持續評估及優化組織架構，建立新的營運模式。事實上，集團旗下不少品牌都有增強官網銷售及大型宣傳企劃，如戶外大型廣告等。

YSL Beauty是歐萊雅集團其一奢侈品牌。

中國內地美妝品牌攻港

隨着內地美容業發展越趨成熟，打着中國高級品牌旗號的護膚、彩妝及香水產品都引起愛美族關注。9月7日，中國香氛品牌「觀夏」（To Summer）於銅鑼灣恩平道開設首家海外旗艦店。此外，早已有國際美容連鎖店引入的中國高級美妝品牌Maogeping（毛戈平）則於10月1日在尖沙咀海港城開設首家香港專門店，藉以作為邁向國際市場的起步點，並預計明年4月在港開設化妝學校。

Maogeping海港城專門店。

「觀夏」(To Summer)銅鑼灣專門店。

文：Maisie Lau 圖：新華社、各品牌提供