林靖風 – WMA Space聯展「希望的引力」｜圍爐談藝

四位香港藝術家劉清華、宋志新、尹子聰及黃祖兒於WMA Space帶來聯展「希望的引力」，以裝置、錄像及影像等作品，探討星星、人類與希望之間的象徵意義。策展人林彥鋒啟發自牛頓的萬有引力定律，以場內弧形的間隔佈置劃分出作品各自的領域，引領觀者透過天文學中的觀測、記錄、解構與轉化，在希望的軌跡上緩緩前行。

展覽開首以黃祖兒的作品《啟迪》作為引子。紀念碑式的裝置呈現出以銅版蝕刻、瓷版燒製與宣紙藍曬製成的影像，呼應藝術家於歐洲教堂中受陽光洗禮的體驗。尹子聰的實時裝置《從_到_，我一共踏了_步。》及銀鹽印刷作品《我從成田機場走到富士山》，逐步將記憶實體化。藝術家以都會中行走的步伐與鏡頭的多重曝光，記錄每一段記憶的誕生。

劉清華的錄像作品《你的太陽像顆星》與《星星噴泉》，以星星符號為媒介，探索光、生命與宇宙能量之間的循環。宋志新則以一系列經過數據與色彩處理的天文影像，重塑星體的原型與歷史時空。

文：林靖風