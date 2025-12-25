2025鐘錶界大事回顧 關稅風波牽動起伏

一年將過，又到回顧今年大事、展望未來的時候。今年的鐘錶市場發展明顯比往年動盪，不但香港受到零售業低迷影響，環球市場亦因美國大幅加徵入口稅而大受影響，品牌需要再三調整產品價格及新品推出的時間表以作應對。雖然入口稅問題最終得到緩解，鐘錶業總算暫時舒一口氣，但凡事都要未雨綢繆，且看業界未來如何應對吧！

美國關稅戰 影響品牌部署

美國向來是瑞士鐘錶最大的出口市場，過去的發展尚算平穩，自特朗普再次出任總統後，即出現大變動，令瑞士鐘錶業有如坐過山車！為了平衡美國與其他國家的貿易差，特朗普在4月Watches and Wonders Geneva舉行不久、市場看似歌舞昇平的時候特宣布加徵瑞士鐘錶入口稅至31%。後來暫緩執行，而稅率亦回調至10%，及至8月，又再宣布將入口稅增至更瘋狂的39%，後來經瑞士與美國談判後，回落至15%，至11月中這場關稅風波才告一段落。

瑞士鐘錶業界看似回復如常，但不少品牌為應付稅率劇增，已將腕錶零售價上調3%至5%，幾乎是靠品牌自家財力來應付大部分關稅成本，這樣大損品牌競爭力，令其更謹慎應對美國市場的變化。根據瑞士鐘錶工業聯合會公布，9月份瑞士鐘錶對美國出口額相比同期已暴跌近56%，縱使中國內地與香港市場均上漲約20%，英國亦錄得15.2%升幅，卻不能彌補美國市場的損失，整體表現較去年同期下跌逾3%。美國市場明年的發展未敢樂觀，惟望中國內地與香港、日本，以及英國市場能持續向好，以抵銷美國跌幅。

周年誌慶 新錶數目眾多

今年多個品牌都為周年紀念而推出多款慶生限量版腕錶。像Vacheron Constantin （江詩丹頓）為慶祝創立270周年，新作包括不鏽鋼版Historiques 222、超複雜且具備活動人偶的天文座鐘La Quête du Temps，另又將座鐘的活動人偶放到腕錶上，推出以人偶左右兩手逆跳方式顯示時間的Métiers d'Art Tribute to the Quest of Time。Audemars Piguet 愛彼為慶祝品牌150周年推出全新Royal Oak Extra-Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph Chronograph RD#5，其厲害之訖在於能將飛行陀飛輪、飛返計時和自動上鏈融合於經典Jumbo只有39mm直徑和僅8.1mm厚的錶殼中，證明愛彼在超薄領域上的工藝已出神入化。另歡慶150周年的寶璣，慶生版腕錶由年頭出到年尾，共13款，最矚目要是剛贏得今年GPHG金指針大獎的Classique Souscription 2025單針表。

今年亦是Zenith的160周年紀念，品牌以代表天空的標誌性藍色推出了3款160周年紀念版飛行腕錶，包括採用El Primero機芯推出Chronomaster Sport、Defy Skyline和Pilot Big Date Flyback之外，品牌還復刻了1950年代在多個天文台測試比賽中贏取冠軍的傳奇135機芯，將之搭載於向品牌創辦人Georges Favre-Jacot致敬的G.F.J.腕錶中。

Vacheron Constantin Métiers d'Art Tribute to the Quest of Time。

Audemars Piguet Royal Oak Extra-Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph Chronograph RD#5。

Breguet Classique Souscription 2025單針錶。

Zenith向品牌創辦人Georges Favre-Jacot致敬的G.F.J.腕錶。

高複雜腕錶 再成市場焦點

Blancpain今年推出品牌歷來功能最複雜的Grande Double Sonnerie，採用4音錘和4音簧系統，配備全球首創可敲出西敏寺鐘聲，以及著名搖滾樂團KISS鼓手Eric Singer創作的原創旋律，共兩種報時旋律的雙大自鳴功能，另配備小自鳴、三問報時、日期以逆跳顯示的萬年曆及陀飛輪等多項複雜功能。Chopard無獨有偶推出品牌最複雜、亦是品牌首款大自鳴腕錶L.U.C Grand Strike，此錶同時整合小自鳴、三問報時和陀飛輪等複雜功能於一身。這款Grand Strike也算是慶生之作，但並非慶祝品牌誕生之日，而是慶祝L.U.C錶廠創建30周年。Grand Strike擁有品牌專利與錶鏡一體成形的藍寶石音簧，報時音效清脆悅耳。

至於不得不提的愛彼，慶生作RD#5的超薄外形，加上飛返計時和飛行陀飛輪，工藝固然複雜，而同樣於今年推出、套用於Royal Oak和Code 11.59 Perpetual Calendar的7138萬年曆機芯，賣點是只需單一錶冠，便可調校萬年曆的所有顯示功能，是複雜功能上的一大突破。

Blancpain歷來功能最複雜的Grande Double Sonnerie。

Chopard首款大自鳴腕錶Grand Strike。

Audemars Piguet慶生作RD#5。

錶展轉型 新舊大對比

當大家以為Watches and Wonders Geneva可獨大而成為全球錶展的中心之時，卻因年前的疫情，令不少品牌不再依賴傳統錶展，學懂自家宣傳及面對顧客。縱使近年大會已回正軌並不斷壯大，參與的品牌數量和入場人數亦屢創新高，但卻因展場面積有限，加上參展費用高，不少中小型品牌已將目標轉向其他新型錶展，如8月底舉行的Geneva Watch Days的規模越來越大，此錶展在日內瓦市中心舉辦，假而時日，有潛力發展成為最貼地、最貼近錶迷心水的日內瓦錶展。此外，還有兩年一度、11月舉辦的Dubai Watch Week，過往很少品牌會在杜拜發布新錶，今年卻不一樣，更有品牌在此錶展推出中東特別版腕錶，中東市場明顯不容忽視。

Rolex新擒縱 或掀業界革命

Rolex今年推出的Land-Dweller，外觀設計可非焦點，其重點在於搭載的全新7135自動機芯所採用的新型擒縱系統，很可能驅使其他品牌為追趕Rolex的技術，相繼開發全新擒縱系統，從而令業界迎來新革命。7135機芯採用全新Dynapulse Escapement動態脈衝擒縱系統，整個系統結構不再是傳統瑞士槓桿式的模樣，而是採用兩個造型像蓮花的雙擒縱齒輪，配合造型獨特的脈衝擺桿，以更直接的方式來控制動力傳遞的一收一放，並配備矽製Syloxi游絲，平衡擺輪還以堅硬的白色陶瓷製作，不但可將動力傳輸的效率提高30%，還支援以5Hz高頻運作，提供更精準和穩定的走時表現。

Rolex今年推出的Land-Dweller。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供