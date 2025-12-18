古今並置 關公大戰石家豪｜流水帳

關羽是三國時期的傳奇人物，身披戰甲，手持青龍偃月刀，是家喻戶曉的武神、英雄。以傳統中國工筆技法為繪畫基礎的石家豪，在最新個人展覽《關公大戰石家豪》，挑戰畫古裝人物，選了關公為繪畫對象，「讀書時，我畫過唐裝侍女、魏晉時代的神仙、敦煌佛教壁畫，也曾畫觀音、明清時代文人等等。但開始創作後，卻沒有怎樣畫古裝，更沒有畫過關公像。」

想畫關羽，其中一個原因，是展覽場地JPS畫廊附近，有供奉文昌帝和關帝的文武廟。石家豪想出一個場景：關雲長現身荷李活道，跟文武廟、東華醫院、公利真料竹蔗水、荷李活道公園、PMQ、大館等為鄰，他參考古畫，畫出關雲長形象，然後配搭香港建築景物，畫面豐富，不僅讓關公跟香港連繫起來，還有新舊並置的味道。這幅《荷李活關雲長（甲辰年二月版）》，成了展覽的創作起點。

石家豪也重讀了《三國演義》。他早於中學時代接觸這本名著，但讀了幾十回便釋卷，「人物太多，打太多仗，只看文字不太吸引。」直到早前準備展覽，他每天讀三回，一個月就看完了，「可能多了人生經歷和情感，人老了，便看得懂。」他覺得這部作品，諸葛亮是男一，然後是關羽、曹操，「英雄其實也有很多糾結。諸葛亮算到自己五十多歲便沒命，這是命運。」他眼中的關羽，是一個直腸直肚的人，忠義勇猛，有點暴躁，「打仗場景描寫得太好，過五關斬六將，很精彩。如果這是戰爭片劇本，有太多東西可以拍。」

然後他畫了《關公斷》、《關公傷》、《關公哭》，較卡通化，都是他的想像，畫出關公中了箭仍讀《春秋》、掩面痛哭等畫面，「呈現一個大英雄的私下情感。」《關羽（仿浮世繪師歌川國芳）》是他臨摹日本十九世紀浮世繪大師歌川國芳的版畫，畫面中，華佗正為關公刮骨療毒，關公以下棋分散注意力，石家豪把它畫成油畫，比原畫色彩更鮮艷。

《關羽披甲》是換衫公仔系列的最新變奏，人物當然是關羽，旁邊有盔甲和關刀，「就像模型玩具。」石家豪又以戰棋遊戲概念，畫出著名場景「八陣圖」，《八陣圖戰棋》的石陣中，有生門死門休門傷門，走錯了，回不了頭。

舊戲院場景成亮點

展覽另一亮點，是其中一個空間，被設計成一個舊戲院場景，呼應JPS畫廊現址前身寶賓茶室的懷舊氛圍。現場還闢出一間迷你放映室，播放AI短片《關公大戰石家豪》，幽自己一默，還把自己的「建築系列」作品，以AI生成真人，在片中跟關公大打出手！做戲做全套，他還創作海報，同樣極盡二創之能事，邵氏商標的「SHAW」換上「JPS」，「嘉禾戲院」成了「家豪戲院」，海報設計則參考自黑澤明電影海報。《戲院售票處》櫃台窗後，是一彎黑鬚，原來售票員正是關公本人，拿着毛筆，人手劃飛。

是次展覽，也有「建築系列」新作，最新登場的有The Henderson、戲曲中心、香港故宮文化博物館等等，其中The Henderson成了三截裙，戲曲中心化身京劇人物，竟也有點像十九世紀的鳥籠式裙撐，各人手持膠劍、纓槍、弓箭，把現代和古代混合起來，跟其他關公畫作相映成趣。



文、圖：黃子翔