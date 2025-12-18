彩繪面譜藝術生輝 意式美藝 凝聚生活逸趣

在綠蔭草坪與意式建築之間，四座巨型威尼斯「Colombina」面具靜立於光影之中，面譜並非綴以傳統的精緻裝飾，而是四幅色彩奔放、充滿生氣的「生活畫布」。旅居香港二十年的意大利藝術家Francesco Lietti，以鮮艷的色彩與流暢的幾何線條、描繪城市風景和自然景觀而見稱。這次，他以立體面具為載體，聯同愉景灣國際學校師生，共同打造藝術項目「愉景灣藝術展覽：從未如此近」，以一系列呈現意大利風情與愉景灣生活的巨型意式藝術面譜，為「Toscana意濤」主題的意大利藝術節揭開序幕，讓藝術融入社區。

當威尼斯嘉年華最經典的面具創作象徵，被畫筆和顏料轉化成愉景灣的山海、夕陽、渡輪與笑聲，藝術便不再純為博物館裏的靜置展品，而是每一個居民的日常生趣。由即日至明年1月25日，前來愉景灣尋找這些巨型面具裝置，感受面譜上所刻劃的流動生命詩篇。

愉景灣山海城鄉風情畫 意國藝趣融貫社區

愉景灣全新意式大型海景豪宅區「Toscana 意濤」登場之際，特別邀請意大利藝術家Francesco Lietti，與愉景灣國際學校（下稱DBIS）學生，共同打造藝術項目「愉景灣藝術展覽：從未如此近」。

旅居香港20年的Francesco Lietti，今次以立體意大利威尼斯面具為載體，畫上香港獨特的城市、山海景色，並融合托斯卡納田園風情，創作出三個獨特的意式面譜。之所以選擇威尼斯面具，Francesco表示：「面具是意大利最特殊的文化符號。」而且在威尼斯狂歡節中，面具有着象徵匯聚世界各地賓客的特色，「愉景灣同樣是高度國際化的社區，正好與這種精神相呼應。」

巨型面具作畫挑戰

Francesco直言在巨型面具作畫是全新挑戰，「你永遠不知道線條有沒有畫直，建築物要保持筆直，但面具同時向兩個方向彎曲，一不小心建築就歪了。」為了讓作品更完整，Francesco在面具背面也畫滿細節，「我的作品一向喜歡塞滿細節，也帶點幽默與趣味，讓人可以一直發現新東西，不會看30秒就膩，亦希望大家會繞着這些面具走，真正去『體驗』它。」

四個面具有三個由Francesco親自繪製。以黃綠色為基調的「綠色生活」，受意大利的托斯卡納啟發，有典型的橙色陶土屋頂、山丘、柏樹、蜿蜒小路、葡萄園等元素；藍色為基調的「臨海生活」，則展現中環與愉景灣之間的重要連結，「這是全世界很少城市能提供的雙重生活，既能享有悠閒的島嶼生活，又能連接世界金融中心。」；以橙色為主調的「優尚生活」，則是配上飛機、船、離島、橋等元素，寓意愉景灣鄰近香港國際機場和港珠澳大橋，對外交通十分方便。

「快樂生活」面具則由DBIS學生獨自創造，她們從日常生活中獲取靈感，畫上讓愉景灣與眾不同的元素：鮮艷的暖色調、茂密的綠植、蝴蝶、海灘、巴士，甚至還有溜冰鞋，學生們表示：「我們想呈現這裏的日常是『活着的』，不只是給人看的，不同背景的居民都有快樂充實的生活。」

師生合力協作

參與的學生Rafi Lapot、Elsa Tan、Florence Marchant與Kiona McKnight分享了這段難忘的合作歷程。Florence表示，「一開始聽到這個活動時，大家都很興奮！」Elsa也有同樣感受，「當時超級期待跟專業藝術家合作，而且成品出來真的很棒！」Rafi則感激有這個機會，「這是展現我們多元文化與整體多樣性的一個很棒方式。」

談到創作的最大挑戰，學生們不約而同提到「風格融合」。Rafi坦言Francesco的風格非常多元，而他們在學校學習的藝術風格比較固定，「要如何把我們風格與Francesco的風格無縫融合，花了不少心思。」問及希望透過這次展覽傳達甚麼訊息時，Kiona表示：「我們想告訴大家，這樣國際化、像度假般的生活，其實『觸手可及』，愉景灣有優質的教育、完善的設施、豐富的社區活動，更有讓不同背景的人和諧相處的環境。」

文：葉泳心 圖：吳艷玲、受訪機構