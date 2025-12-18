Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

彩繪面譜藝術生輝 意式美藝 凝聚生活逸趣

Art Can
更新時間：14:30 2025-12-18 HKT
發佈時間：14:30 2025-12-18 HKT

在綠蔭草坪與意式建築之間，四座巨型威尼斯「Colombina」面具靜立於光影之中，面譜並非綴以傳統的精緻裝飾，而是四幅色彩奔放、充滿生氣的「生活畫布」。旅居香港二十年的意大利藝術家Francesco Lietti，以鮮艷的色彩與流暢的幾何線條、描繪城市風景和自然景觀而見稱。這次，他以立體面具為載體，聯同愉景灣國際學校師生，共同打造藝術項目「愉景灣藝術展覽：從未如此近」，以一系列呈現意大利風情與愉景灣生活的巨型意式藝術面譜，為「Toscana意濤」主題的意大利藝術節揭開序幕，讓藝術融入社區。

當威尼斯嘉年華最經典的面具創作象徵，被畫筆和顏料轉化成愉景灣的山海、夕陽、渡輪與笑聲，藝術便不再純為博物館裏的靜置展品，而是每一個居民的日常生趣。由即日至明年1月25日，前來愉景灣尋找這些巨型面具裝置，感受面譜上所刻劃的流動生命詩篇。

愉景灣山海城鄉風情畫 意國藝趣融貫社區　

愉景灣全新意式大型海景豪宅區「Toscana 意濤」登場之際，特別邀請意大利藝術家Francesco Lietti，與愉景灣國際學校（下稱DBIS）學生，共同打造藝術項目「愉景灣藝術展覽：從未如此近」。

旅居香港20年的Francesco Lietti，今次以立體意大利威尼斯面具為載體，畫上香港獨特的城市、山海景色，並融合托斯卡納田園風情，創作出三個獨特的意式面譜。之所以選擇威尼斯面具，Francesco表示：「面具是意大利最特殊的文化符號。」而且在威尼斯狂歡節中，面具有着象徵匯聚世界各地賓客的特色，「愉景灣同樣是高度國際化的社區，正好與這種精神相呼應。」

巨型面具作畫挑戰

Francesco直言在巨型面具作畫是全新挑戰，「你永遠不知道線條有沒有畫直，建築物要保持筆直，但面具同時向兩個方向彎曲，一不小心建築就歪了。」為了讓作品更完整，Francesco在面具背面也畫滿細節，「我的作品一向喜歡塞滿細節，也帶點幽默與趣味，讓人可以一直發現新東西，不會看30秒就膩，亦希望大家會繞着這些面具走，真正去『體驗』它。」

四個面具有三個由Francesco親自繪製。以黃綠色為基調的「綠色生活」，受意大利的托斯卡納啟發，有典型的橙色陶土屋頂、山丘、柏樹、蜿蜒小路、葡萄園等元素；藍色為基調的「臨海生活」，則展現中環與愉景灣之間的重要連結，「這是全世界很少城市能提供的雙重生活，既能享有悠閒的島嶼生活，又能連接世界金融中心。」；以橙色為主調的「優尚生活」，則是配上飛機、船、離島、橋等元素，寓意愉景灣鄰近香港國際機場和港珠澳大橋，對外交通十分方便。

「快樂生活」面具則由DBIS學生獨自創造，她們從日常生活中獲取靈感，畫上讓愉景灣與眾不同的元素：鮮艷的暖色調、茂密的綠植、蝴蝶、海灘、巴士，甚至還有溜冰鞋，學生們表示：「我們想呈現這裏的日常是『活着的』，不只是給人看的，不同背景的居民都有快樂充實的生活。」

師生合力協作

參與的學生Rafi Lapot、Elsa Tan、Florence Marchant與Kiona McKnight分享了這段難忘的合作歷程。Florence表示，「一開始聽到這個活動時，大家都很興奮！」Elsa也有同樣感受，「當時超級期待跟專業藝術家合作，而且成品出來真的很棒！」Rafi則感激有這個機會，「這是展現我們多元文化與整體多樣性的一個很棒方式。」

談到創作的最大挑戰，學生們不約而同提到「風格融合」。Rafi坦言Francesco的風格非常多元，而他們在學校學習的藝術風格比較固定，「要如何把我們風格與Francesco的風格無縫融合，花了不少心思。」問及希望透過這次展覽傳達甚麼訊息時，Kiona表示：「我們想告訴大家，這樣國際化、像度假般的生活，其實『觸手可及』，愉景灣有優質的教育、完善的設施、豐富的社區活動，更有讓不同背景的人和諧相處的環境。」

文：葉泳心 圖：吳艷玲、受訪機構

 

最Hit
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
00:43
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
突發
4小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
21小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
15小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
6小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
20小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
5小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
6小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
17小時前
每日雜誌｜高質品牌持續擴張 兩餸飯重擊傳統食肆 《星島》調查45間兩餸飯店 高低價差達14元
每日雜誌｜高質品牌持續擴張 兩餸飯重擊傳統食肆 《星島》調查45間兩餸飯店 高低價差達14元
社會
6小時前