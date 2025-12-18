Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

節日禮選 足金美鑽閃耀佳節 配飾精品傳遞愛與祝福

更新時間：09:00 2025-12-18
發佈時間：09:00 2025-12-18

Bvlgari經典系列傳情達意

       節日是傳遞愛與感恩的最佳時機。聖誕新年將至，在這個洋溢溫馨與祝福的日子，即使不善辭令，也可挑選一份別具意義的禮物向親友傳情達意。Bvlgari今個佳節塑造了一個夢幻懸浮宇宙，在充滿藝術氣息的魔法星空下，精選糅合經典與新設計的貴氣禮品，讓你與親朋摯愛共度窩心時光。品牌標誌性的珠寶系列如Serpenti、Divas' Dream、B.zero1、BVLGARI Tubogas、BVLGARI BVLGARI與BVLGARI Cabochon等，以黃金及美鑽交織出精緻奪目的首飾作品，象徵永恆祝福。
至於腕錶系列，從Serpenti Tubogas的靈活盤繞設計，到Serpenti Seduttori的溫軟擁抱；又或從BVLGARI BVLGARI的當代優雅，到BVLGARI Aluminium的運動時尚，展現卓越的製錶工藝與獨有風采。配飾方面，綴以水晶的Serpenti Pallini小型手挽袋，最適合烘托華麗節日造型。香氣可以療瘉心靈，送上Omnia Crystalline或Baciami香水，將美好回憶凝聚空氣之中！

景福珠寶 「木馬奇緣」金光璀璨旅程

       適逢丙午馬年將至， 今年的聖誕禮物已可找到以駿馬造型的設計。馬有「一馬當先」、「精神抖擻」之意，象徵自強不息、勇往直前，也寓意吉祥。景福珠寶與駿馬有着深厚淵源，品牌標誌上的「雙馬」印記，正代表着999.9純足金承諾，鑄刻恆久價值，永續傳承。為迎聖誕及緊接而來的馬年，景福珠寶推出全新足金金飾系列，主題是「木馬奇緣」，而造型萌趣而生動的小馬正是主角，其神態靈動，卡通化的可愛造型帶點童話氣息，為冬日注入奇幻與溫馨暖意。
       新系列主打作是結合深棕色木質與足金的小馬造型吊墜，既可愛又神氣，傳遞快樂自由之意，細看吊墬更會發現其馬腹巧妙隱藏金錢圖案，此圖案在中國傳統上寓意財富與權力。系列另有兩款足金吊墜，分別以充滿兒時回憶的旋轉小馬及搖搖馬為設計靈感，其中旋轉小馬的底座同樣找到金錢圖案，而且以串串金珠環繞，細節設計非常精緻。至於搖搖馬款式則綴以星星圖案及金珠細節，展現純真與幸福。
      提起生肖造型金飾，總予人舊派感覺，但其實只要巧花心思設計，也可以很時尚，若再拼搭不同材質，更能推陳出新並帶來驚喜。今個聖誕節想為家居預先增添富氣迎接新一年，不妨考慮景福珠寶新推的馬造型足金擺件，其中一款外形復古的足金公主馬車，車身以通花工藝點綴，是一貫節日水晶擺設以外的另類選擇。

歐洲珠寶品牌 德意創藝推介

       來自歐洲的珠寶品牌皆以創意美藝見稱，大部分都喜以大自然為創作主題，包括陽光、花卉、波浪、飄雪等自然現象，往往都成為珠寶設計師的靈感泉源。masterpiece by king fook搜羅及引入不少歐洲珠寶品牌， 包括意大利珠寶品牌Annamaria Cammilli、Mattia Cielo、Palmiero，以及有來自德國的Stenzhorn等，
各有簽名式的珠寶設計，在造型創意、金工美藝及佩戴靈活性各方面都有驚喜。節日若想物色與別不同、別具藝術氣息的珠寶作為送禮選項，看看以下推介的精選款
式，或許會給你點頭緒！

Annamaria Cammilli 大自然雕塑家

       意大利畫家暨雕塑家Annamaria Cammilli於1983年創立同名珠寶品牌，主要從大自然取材，運用標誌性Aetherna打磨工藝，在獨創的八種黃金顏色上，呈現出光滑與緞面的交替視效。Hypnose系列以波浪形線條雕琢出立體曲線，詮釋水從柔美流動形態凝結為固態的永恆瞬間。Cherry Bloom系列則啟發自櫻花的優雅與靈動美態，以黃金及鑽石展現其盛放之美。

Cherry Bloom系列 展現櫻花美態，包羅 18K晨光淡黃色金鑽 石頸鏈（$25,000）、 指環（$19,300）及耳 環（$15,400）。
Hypnose 18K粉紅香檳色、自然米色 及冰白色金鑽石指環。（$93,900）
Hypnose 18K粉紅香檳色、自 然米色及冰白色金鑽石手鐲。 （$157,000）
Stenzhorn 獨特鑲嵌技術

       德國航海與冒險愛好者Klaus Stenzhorn創立的高級珠寶品牌Stenzhorn，靈感取材自大自然，而隱形鑲嵌、密鑲鑽石及漸變色鑲嵌工藝等，都是品牌的拿手戲碼。Jasmine系列以閃耀的白鑽花瓣配襯明亮的紅寶石，恍如冬日雪霜下的花朵在陽光下綻放的璀璨光芒。

Jasmine系列項鏈、指環及耳環，以白鑽綴紅寶石展現花朵盛放美態。
Jasmine白色黃金鑽石及 紅寶石耳環。（$165,600）
Palmiero 出色立體金工

       以傳統意大利金工聞名的Palmiero，標誌性的色彩漸層處理技術，讓大家可從360度環迴欣賞珠寶作品。Rays of Sun系列選以玫瑰金及白鑽設計，放射式的金光波浪外形猶如太陽綻放的光芒，照耀寒冬下的聖誕，為佳節帶來絲絲暖意。

Rays of Sun玫瑰金鑽石頸鏈（$114,800）及指環（$73,300）。
Rays of Sun玫瑰金鑽石頸鏈 （$138,200）及手鐲（$217,800）。
Rays of Sun玫瑰金鑽石指環。 （$79,700）
Mattia Cielo 流麗現代美學

       意大利設計師同名品牌Mattia Cielo，融合現代化工業設計與人體工學概念，珠寶作品的賣點是其靈活性，如其中一款外形恍如彈簧的招牌手鐲，正可隨身體律動而作靈活佩戴，不論是玫瑰金鑽石或玫瑰金珍珠鑽石款式，都呈現出初雪凝晶般的視效，充滿冬日氣氛。

玫瑰金鑽石手鏈 （ $ 8 2 , 1 0 0 ）及指環 （$32,400），以人體工學概念設計出可隨身體律動的靈活彈性結構。
玫瑰金指環配合珍珠及鑽石，交織出如初雪凝晶的視效。（$33,300）
玫瑰金鑽石耳環，設計凸顯品牌拿手的流動美學設計。（$45,200）
文：E. Lam   圖：品牌提供 

