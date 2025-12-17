Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

富藝斯紐約珠寶拍賣 高價珍品藝術創意並存

Art Can
更新時間：09:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-17 HKT

剛於日前在富藝斯紐約舉行的珠寶拍賣會，拍品匯集不同年代、不同國際著名品牌，以及名人收藏的珍稀珠寶，當中包羅古董珠寶、當代設計的黃金飾品及珍罕的寶石作品，吸引來自世界不同地域的收藏家和珠寶愛好者。

富藝斯紐約拍賣｜國際品牌非凡設計

富藝斯紐約珠寶部主管、高級副總裁兼高級專家Dianne Batista表示：「本季紐約拍賣會旨在頌揚可佩戴的收藏級珠寶所蘊含的藝術性和創新性。」今次拍賣的亮點包括寶詩龍（Boucheron）古董鑽石蝴蝶結胸針、曾經由已故影后Elizabeth Taylor擁有的蒂芙尼Schlumberger for Tiffany & Co.藍寶石配鑽石「Fleur de Mer」胸針、卡地亞（Cartier）裝飾藝術（Art Deco）風格設計鑽石胸針等。這些具有珍貴價值與故事的作品，可運用不同的佩戴方式融入現代衣着穿搭之中，尤其適合作為節日禮選。

富藝斯紐約拍賣｜令人驚艷的稀有寶石

除了系出名門的品牌珍貴藏品，同場拍賣另有多件極具吸引力的彩色寶石與鑽石傑作，其中最引人注目的是一枚緬甸紅寶石鑽石指環，主石是一顆5.27卡未經加熱處理的純淨濃艷紅寶石，周圍環繞老礦式切割（Old Mine Cut）鑽石。另一枚是淺粉色鑽石，主石鑲嵌一顆15.12卡的馬眼形淺色鑽石。
至於藍寶石項目亦不乏極珍貴的作品，例如鑲嵌一顆重5.40卡的喀什米爾藍寶石（Kashmir Sapphire）配鑽石的指環，主石呈現有如天鵝絨般柔和的藍色，並經認證未經加熱處理，屬於頂級質素。此外，拍品中還有兩件受注目的祖母綠珠寶，包括一對風格迥異的耳環，分別鑲嵌一顆6.44卡的梨形哥倫比亞祖母綠，以及一顆7.45卡的梨形鑽石。另一件亮眼之作就是一條鑲嵌了九顆總重36.69卡階梯式切割祖母綠色的手鏈。

美國電視劇《鍍金時代》的熱播，再次引起人們對展現出美好年代（Belle Époque）藝術風格的古董珠寶產生興趣。這段時期的珠寶設計，多以鉑金打造的花環與喱士圖案主導，而是次紐約拍賣會正有推出多件彰顯此風格的名作。
一枚約於1908年創製的寶詩龍（Boucheron）古董鑽石蝴蝶結胸針，詮釋了美好年代的優雅。另外兩枚分別創製於1920及1930年代的卡地亞裝飾藝術風格鑽石胸針，正好作為於1925年舉行的巴黎國際現代裝飾藝術與工業藝術博覽會（Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes）百周年紀念的印記。

Elsa Peretti for Tiffany & Co. Bone Cuff黃金手鐲，1978年，估價8,000至12,000美元，成交價16,770美元。
Van Cleef & Arpels梵克雅寶的標誌性黃金手鐲，造型猶如一件雕塑藝術品。
富藝斯紐約拍賣｜經典黃金代表作

今年的黃金價格不斷攀升，在珠寶設計的歷史中，黃金一直是力量與自信的象徵，超越時空。富藝斯今次也特別帶來一系列以黃金為主要材質的珍貴拍品，好像一枚Van Cleef & Arpels梵克雅寶的標誌性手鐲，猶如雕塑般的設計，造型大膽卻又佩戴舒適。此外，Tiffany & Co.的Paloma Picasso錘紋鏈條式項鏈，以及Elsa Peretti創作的Bone Cuff，都是個性獨特又具高辨識度的永恆佳作。

文：Maisie Lau   圖：富藝斯提供

