李夢 – 英國倫敦達利奇畫廊安切爾展覽「摹光」 光之影｜夢遊世界

當我們談論「印象派」，通常會說到莫內和畢沙羅其人其作，以及這一繪畫流派如何從法國發源，逐漸擴展開來，影響力去至歐洲其他國家，甚至遠及北美和亞洲等地。如安娜·安切爾（Anna Ancher）等活躍在十九世紀後半葉至二十世紀初的北歐畫家們，有不少亦受此藝術流派影響，熱衷戶外寫生，並擅長描畫光影。

Anna Ancher畫作《藍色房間裏的日光》

正在英國倫敦達利奇畫廊（Dulwich Picture Gallery）舉辦的安切爾展覽「摹光」（Painting Light），顧名思義，關注這位丹麥女畫家如何用「印象派」的慣用手法，將晨暮朝夕之間的各式光線引入畫幅中，並由此建構獨特的藝術語言。安切爾畫中常見女子獨自在房間裡，或低首閱讀，或背對觀者兀自勞作，一爿靜謐安寧。如是構圖和畫中意境，每每讓我想到另一位同樣活躍在百多年前的丹麥畫家哈莫修伊，只不過，哈莫修伊畫中的場景更顯清冷，而安切爾作品中的景象更為生動明媚。

畫中的光，不論晨早或傍晚，都是活潑跳躍的，甚至有些淘氣，與室內的主角與裝飾對照，一動一靜，彼此呼應。安切爾不單循著印象派的方向，將自然的光線引入畫中，更加添新意，大膽地將「光」作為畫作的主角。畫中光影，故此有了情感與生命。

文：李夢

