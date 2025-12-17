香港芭蕾舞團《胡桃夾子》五度公演！近300套舞衣全人手製作 直擊幕後誕生秘話

香港芭蕾舞團（港芭）的年度舞劇《胡桃夾子》踏入第五載，帶領觀眾於每年聖誕節進入夢幻的童話國度。當經典的柴可夫斯基樂章響起，華麗的場景佈置與舞者們優雅的舞姿交相輝映。除了舞者們的精湛技藝，成就這場視覺盛宴的功臣還有台下一雙雙巧手。《Artcan》編輯部今年深入港芭位於新蒲崗工廈的「魔法衣櫥」，找來服裝部總監莊惠玲（Joanne）和高級服裝部主任梁凱晴（Aria）揭開那些令人讚嘆不已的舞衣是如何從一針一線，編織成舞台上的璀璨星光。

胡桃夾子的百年魅力與香港印記

《胡桃夾子》的故事源自19世紀的經典童話，講述小女孩嘉麗在聖誕夜的奇幻冒險。這個充滿節日氣氛的故事，成為全球觀眾最喜愛的芭蕾舞劇之一。香港亦不例外，港芭自2021年推出由藝術總監衛承天（Septim Webre）編創的香港版以來，這部作品隨即成為不少人歡渡聖誕節的「指定動作」。今年是《胡桃夾子》第五個年頭，總演出場次累積達到一百場，見證它在本地的非凡成就。

而讓這部作品如此獨特的，正是其巧妙融入的香港本土文化元素。今年，舞台上將呈現近300套精美絕倫的舞服，每一件均由本地團隊人手巧製，不僅是舞者的戰衣，更是流動的藝術品，承載著設計師與工匠們的巧思與心血，共同創造這個屬於香港的華麗舞台。

港產大熊貓龍鳳胎化身舞團「新成員」？

今年，《胡桃夾子》的舞台上迎來兩位特別的「客席演員」，正是來自海洋公園的可愛大熊貓雙胞胎，加加和得得。為了讓這對「新成員」活靈活現，服裝部團隊可是下足功夫，除了特意到訪海洋公園的熊貓館，仔細觀察加加和得得的動作與形態，在製作舞衣時更是花盡心思，「家姐加加的毛髮會比較蓬鬆（Fluffy），而細佬得得的則較為順滑。而眼睛方面，姐姐是鳳眼，弟弟的眼睛則更圓一些。」為了更加真實地還原大熊貓雙胞胎，在舞衣上更加入一個有趣的細節。原來，海洋公園為了區分兩隻熊貓，用天然的葡萄染料在弟弟背上做了一個「胎記」，「我們的戲服也一樣，在弟弟的背脊上，我們也加上了這個紫色的胎記。」

除了外型，熊貓的身體特徵也被巧妙地融入設計中，「牠們（大熊貓）其實有六隻手指，在第五隻手指下方會有一個多出來的肉球，那就是牠們的第六隻『偽拇指』。」

然而，將如此龐大的動物形象轉化為適合舞者穿著的舞衣，是一大挑戰。「熊貓的體型較大，我們的設計從頭到腳，都力求呈現熊貓的完整形態。」由於是次演繹大熊貓雙胞胎的小舞者，為了讓他們在舞台上活動自如，更需要做出翻筋斗等動作，團隊必須構思一個兩全其美的解決方案，「我們將熊貓頭設計成一頂帽子的形式，讓小朋友戴上後仍能露出臉龐。至於身體部分，將舞衣設計成連身衣可以方便舞者活動，同時易於清洗，而圓滾滾的肚腩則會另外裝置。」這種設計，既保留了熊貓可愛的輪廓，又確保了舞者的靈活性。

蝦餃/燒賣/叉燒包列陣？全因這位大人物鍾情港式點心

港版《胡桃夾子》能夠為觀眾留下深刻印象，那些充滿地道色彩的角色可謂功不可沒，「港版《胡桃夾子》大約製作了300套服裝，基本上都是以香港元素為設計核心」。當蝦餃、燒賣、叉燒包和小籠包化身成舞者在台上跳躍，無不讓觀眾會心微笑，至於為何會選擇這幾款點心？答案竟與藝術總監有關，「我們之所以選擇這幾款點心，是因為藝術總監Septim（衛承天）特別喜歡吃，而且這幾款也是最典型、幾乎每間酒樓都會有的款式，尤其突顯香港元素。」

「我們最初的構思，比較難滿足對跳舞動作的要求。」為此，團隊與設計師Albert一同絞盡腦汁。「最後我們決定將服裝的特色部分，擺放在不影響跳舞的位置，例如腰部以下；衫身則用上不同顏色的彈性拉架製成連身衣，如此一來，即使舞者打筋斗、做旋轉，也完全不受影響。」

近300件舞衣全人手製作 服裝部總監最愛哪一件？

在近300件手工製作的舞衣中，每一件都是團隊的心血。當被問及最喜歡的作品時，Janet表示個人最愛「紫荊花」（Bauhinia）舞裙。「我們的群舞舞蹈員會穿著它跳舞，大約製作了30套。」她解釋道，「紫荊花（Bauhinia blakeana Dunn）是香港的市花，由它來代表香港的《胡桃夾子》，再合適不過。」

這套舞裙的設計細節相當講究，充分展現團隊的匠心獨運。「整條裙子有三層花瓣，每一層都印上不同的顏色，營造出漸變的效果。」這種漸變色由腰間開始，由深至淺向上延伸，不僅突出了立體感，也讓舞者的身形更顯修長。「在上身位置加入了葉子作點綴，每塊葉子都是由人手釘上，中間再夾入魚骨，讓它變得立體，感覺就像一束束花朵種在裙子上，顯得格外生動。」

從活潑可愛的大熊貓，到令人垂涎的港式點心，再到優雅高貴的紫荊花，香港版《胡桃夾子》的每一件服裝，都訴說著一個關於這座城市的故事。它們不僅是舞者身上華美的裝飾，更是整個製作團隊創意、技藝與熱情的結晶。

香港芭蕾舞團 恒基兆業地產榮譽呈獻《胡桃夾子》

