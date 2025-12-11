新銳藝術家西山瑞貴新作展 《此生一遇》無常美學哲思

「每一件作品，僅為萬象的一隅——蘊含著泥土的回憶、瞬息的呼吸、以及生於滅之間的韻律。」港日混血的年輕藝術家西山瑞貴（Mizuki Nishiyama），在香港舉辦全新個人展覽《此生一遇》，匯聚其藝術生涯中三個標誌性系列：早年在紐約創作的《Fragile》、關於人類與自然對話的《Bodies in Landscape》，以及最新的關於生息與物質、筆觸與大地的冥想之旅《Between Ink and Earth》。

展覽的核心概念來自日本茶道文化的哲學：一期一會，「其實現在這個時代，世界上每天發生那麼多事，生命充滿不確定，很多美好東西可能下一秒就消失。」這種日本美學對無常的哲學思想，貫穿了西山瑞貴今次的作品：櫻花盛開後的凋零、夜晚才綻放的花瓣、被戳破的氣球、硬化後裂開的水泥，「這個展覽，就是想收集這種『一期一會』的感覺。」

人類與自然的矛盾

「新展覽的靈感很多來於大自然。」與以往強烈的抽象畫法相比，西山瑞貴在今次作品使用「流動的」日本水墨，「我以前的創作很專注於人體，用很強烈的抽象畫法，甚至拿畫刀刮油畫顏料。但這次我加入了水墨，一種我其實不太熟悉的物料。」展覽的主視覺畫作《Ink Garden》，正是使用水墨創作而成，「以前畫油畫我可以用刀用力刮、層層堆疊，但水墨不是，它自己會暈開、滲透，像一場跟顏料的舞蹈。很多時候我直接用手指去摸、去感覺，讓畫面變得更個人、更親密。」

入門當眼處還有一件特別的展品《Silken Time》，一件被水泥包裹的大正年代和服。西山瑞貴喜愛水泥的厚重感，她將水泥澆灌於和服的絲綢之上，令水泥的堅硬及絲綢的柔軟形成強烈對比，「水泥硬起來會裂，但裡面的絲永遠被保護著——硬與軟、過去與現在、保護與凍結，形成強烈的對比。」

無法回避的命題

以女性視角作畫是西山瑞貴無法迴避也無意迴避的命題。《Poppies》畫一大片艷紅色的罌粟花海，讓觀者仿佛置身其中，被鮮紅花瓣包圍著，「讓你覺得既被愛撫、又被威脅。」西山瑞貴解釋，由於罌粟花含有藥物原料的嗎啡，因此在日本是禁止栽種的植物，「我覺得這很像女性的經驗，外表柔軟美麗，內在卻有極強的力量，也常常被社會規範壓抑。」

西山瑞貴也將家鄉的土帶入畫作，《Terra》與《Rosso》使用她家族世襲墓地的土混合油彩繪製而成，「從十五世紀開始，我家族的人都葬在這塊地，它以前不準女人下葬，現在終於屬於我們了......（死後）我不一定要把自己埋進去，但作為一個女畫家，我希望站在那片土地上，畫出當代的聲音。」日本傳統文化對女性的壓抑，與她在國外成長時的開放形成劇烈對比，這種「兩邊都屬於又都不完全屬於」的撕裂感，變成了她畫面中最尖銳的張力。《此生一遇》展覽就是一場與世人的對話——關於時間、記憶、自然、身體、女性、傳統與當代。正如策展人方圓明所言：「在無法重現的當下，與天地、也與自己，完成一場此生一遇的圓滿相逢。」

《此生一遇 —— 西山瑞貴新作展》

日期：即日起至2026年1月24日

時間：早上11時30分 至 晚上6時30分（週一至週六，周日及公眾假期閉館）

地點：香港中環砵典乍街22號

文：葉泳心 圖：何健勇