林天行的香江情懷 燈火墨色夜未央

夜幕低垂，萬家燈火照亮香港的天際。以「天行荷」系列聞名的水墨畫家林天行，移居香港逾40載，一直着迷於這座城市的夜色：「香港嘅夜景係全世界最靚。」他揮筆抹彩，將晚上的維港、獅子山等璀璨景致，昇華為62幅新作，即日至明年1月5日，在中環明畫廊展出。

水墨名家林天行 突破創新筆法抹彩 心繫最美香港夜色

古代沒有人工光源，晚上伸手不見五指，夜景長久以來被筆墨遺落，往往只是一輪掛在天邊的月亮。然而，林天行為「夜」亮起一盞新的燈，以筆墨與色彩，在宣紙上畫出屬於「不夜城」香港的夜色，讓夜和光不再只是背景，而是成為畫面的主角。62幅新作，林天行只用了一年時間創作，由最標誌性的維港、獅子山、尖沙咀鐘樓，到電車於港島穿梭的剎那，在他筆下都化作夜色片段，筆觸細膩，顏色豐富，令人一見難忘。

「香港嘅夜景係全世界最靚」，林天行閱遍全球無數夜色，但在他眼中，香港的夜景還是最引人入勝，華麗卻不做作，高樓林立、海光流動、街燈密布、遠山起伏，而且每個角落都能呈現如此魅力。不過，要在平衡傳統和現代藝術靈魂同時，創造夜景畫法，絕非易事，「開始時都有啲苦惱，冇乜借鑑地方」，幸最終順利取得突破，透過潑墨、破彩、皴擦、線條重疊，呈現香港獨特的夜色節奏，「荷花與夜景同樣千變萬化、色彩斑斕，兩者畫法相似，產生微妙融合。」

至於如何取材，林天行並不依賴實景寫生，因香港是他生活了41年的地方，每盞燈、每條街、每次城市變遷，都已深刻烙印在他的記憶中。他形容上世紀八、九十年代霓虹燈密布，如星河墜落；如今燈光亮，但霓虹招牌遠少於昔日，高聳摩天大廈取而代之，「現在最可惜係少咗霓虹招牌」。他亦認為創作不是複製現實，藝術要留白，觀眾才能參與想像。「係將你心入面最深刻嘅一剎那，昇華成畫。如果一睇就知係邊度，咁同地圖有咩分別？」

梵高以構圖和激情，留下《星夜》等經典畫作，林天行同樣重視構圖，更直言每幅作品都必須先打動自己，觀者才能被悄悄觸動。而擁有個人風格同樣重要，就如普通的蘋果經莫奈之手，會變成「他的蘋果」；齊白石畫蝦，也能一眼認出。

下一站國際巡迴展

提起創作之路，林天行1963年生於福州，20多歲時從傳統筆墨起步，遇上上世紀80年代的「八五思潮」，文化逐漸開放、思想解凍，西方藝術強勢湧入，衝擊整個中國藝術界。藝術勇士不斷打破傳統、尋找新意的年代，林天行正是其中的一份子。他走過不同主題：陝北系列、風景系列、西藏系列；也畫過荷花、菖蒲。中西文化及自然交融的香港景象，更成為他取之不盡的素材，同時是他「最舒服、最舒適」的創作地方，「摩天大廈隔離有古廟，行多10至15分鐘，又好似進入大自然」，故於上世紀90年代中期已開始思考如何描繪香港。

惟要將香港夜景發展成一整個系列，難度相當高，「畫一兩幅容易，但要畫一批，就需要風格清晰、語法穩定，要有變化得嚟，又唔可以唔統一。」他用了多年觀察、沉澱和研究，直到今年才覺得找到方法，令畫展成功誕生。香港夜景系列亦將成為他下一個國際巡迴展的重要章節，並計劃前往內地十個省、美國、澳洲、日本、意大利等，希望讓世界在筆墨世界中也可看到香港夜景之美。

《夜。香港》

日期：即日至2026年1月5日

時間：上午11時至下午7時

地點：中環荷李活道31-33號明畫廊

文：梁薾心 圖：葉偉豪