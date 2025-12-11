Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cashmere Fashion打破季節界限 高質茄士咩塑造春夏輕柔新造型

更新時間：09:00 2025-12-11 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-11 HKT

       茄士咩（Cashmere/羊絨）主要取自生活在高寒地區（如中國內蒙古、蒙古國、喜馬拉雅山等地）的山羊身上最細緻的內層絨毛，被譽為品質最上乘的山羊毛。由於採集羊絨須在春季換毛期間，以人工方式細心梳理，並從中挑選出最柔軟的部分，因此產量極少。每隻山羊每年僅能提供約150至200克的羊絨，而製作一件標準毛衣則需約400克，這也是羊絨製品價格相對高昂的原因。羊絨纖維的直徑僅約14至16微米，遠細於一般羊毛的約25微米，因此觸感格外輕盈柔軟，而且擁有極高的舒適度與優異的保暖功能。正因其稀有性、採集，以及紡製的繁複工序，茄士咩成品被視為高級紡織品中的珍品。

茄士咩混搭多元材質 增添造型層次

       茄士咩的輕巧柔軟觸感，特別適合應對春季早晚溫差大的氣候。近年不少品牌設計師都會選用柔和或明亮色系的茄士咩面料，將之與絲綢、雪紡、閃片或喱士等素材混搭，打造出適合全天候穿襯的時尚衣飾。Anteprima的Cashmere系列正好體現茄士咩的可穿性，風格多元化的新單品中，包括超精細18針羊絨針織項目、可雙面穿着的小山羊絨外套，以及舒適百搭的雙面羊絨設計。當中以極致柔軟的Baby Cashmere製成的Doppia開胸上衣，採以雙針織技術，令衣物表面挺身有型，同時保留輕軟觸感，尤其迎合季節更替時穿襯。至於被譽為「King of Cashmere」的意大利高級羊毛世家品牌Brunello Cucinelli，憑巧妙運用茄士咩創製不同服飾而揚名國際。品牌最新的春夏系列主題是自然交嚮曲，旨在透過滿載大自然意蘊的時裝語言，引領大家重返生命的原初。服飾造型大玩多元變化，透過「土、風、水、火」四大元素，藉着顏色運用及細節處理凝聚大自然力量。新作將羊毛與絲、亞麻等天然材質融合，又運用花呢、鏤空紋理、網眼及質感豐富的織物細節，營造清新優雅的衣着造型，展現茄士咩四季皆宜的時尚潛力。此外，由Cocktail Select Shop引入的品牌NORAH SUE，其100% 全羊絨針織系列中的每件單品，皆由匠人一針一線、採用超細精紡羊絨紗線縫製，其獨特的無紙口、無車線設計，更成就輕盈如羽的穿着體驗。 

結合傳統與新科技 提升茄士咩品質

       羊絨之中的Baby Cashmere，是指一歲以下年幼山羊的初剪絨毛，其中以來自中國內蒙古高原的品質最為上乘。享有「Master of Fibres」美譽的Loro Piana，一直與羊絨息息相關，品牌長年從中國內蒙古和蒙古採購羊絨，秉持「質重於量」的理念，又致力於環境保護、動物福祉及當地社區的可持續發展，與當地牧民早已建立了長期而真誠的合作關係。在品牌位於蒙古烏蘭巴托的工廠內，羊絨纖維需經過嚴格的品質控制程序，每個生產工序皆由經驗豐富的工匠和專家把關，並結合創新研發成果與專業知識，生產出極致柔軟、品質非凡的羊絨產品。自2009年起，品牌推行「Loro Piana Method」篩選計劃，旨在提升羊絨纖維的品質和纖細度，同時增加產量及保護阿拉善白絨山羊。2015年更設立「Cashmere of theYear Award」，表揚致力於飼養優質山羊及推動羊絨產業發展的牧民及從業者。2025年，品牌推出「Smart Bales」計劃，目的是將傳統紡織工藝與現代新科技結合，透過新角度呈現羊絨從牧民手中捆紮成包，運送至意大利的品牌工坊加工的整個過程，提升生產的透明度。
       Loro Piana的2026春夏女裝系列結合時尚與實用設計，透過羊絨、真絲及美利奴羊毛等高級面料，配搭沙褐、奶油和深淺啡色等中性色調，再以紅、淺粉紅、藍、黃、金盞花和綠松等色彩作點綴，營造豐富質感，為春夏造型多添時尚感。新系列涵蓋奢華拉絨羊駝毛大衣、開胸毛衣風格外套、寬鬆長褲和羊絨連帽衛衣等。同步登場的還有兩個全新羊絨系列：Sergio主打高雅精緻的經典設計，而Cedar Treccia則以麻花針織工藝為亮點，多元拼搭展現羊絨的無限可能。

文：E. Lam    圖：品牌提供 

