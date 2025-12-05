富藝斯現代及當代藝術拍賣 香港漫畫《李小龍》原稿首拍 同場匯聚頂級藝術家力作

《李小龍》漫畫原稿首登拍場

若細數香港的本土文化，漫畫絕對是其一重要產物。富藝斯（Phillips）將於12月12日在香港舉行的「現代及當代藝術」拍賣，當中包括「鄺氏漫畫珍藏：上官小寶經典之作《李小龍》漫畫手稿」。這批手稿乃香港漫畫史上的重要篇章，而今年適逢是李小龍誕生85周年，令是次拍賣更具吸引力。《李小龍》漫畫陪伴不少人成長，見證着本地文化的演變，同時啟發無數漫畫創作者，是現代文化象徵之一。

上官小寶，本名鄺東原，漫畫行內人皆稱他為「然哥」。他於1945年在香港出生，從11歲起跟隨長兄上官小龍投身香港漫畫業，由學徒成為衫花（寫景、助理）、說明（配寫漫畫文字內容），並於17歲晉升為主筆。自學成才、勤奮工作的上官小寶所創作的漫畫作品至今逾千部。早年奠定的多元助理經驗，結合扎實的畫功與靈活多變的創意，使他的長篇漫畫《李小龍》成為香港漫畫史上的一代經典。

《李小龍》漫畫首發行於1971年，正值功夫巨星李小龍從美國回流香港發展，並以其首部電影《唐山大兄》掀起全城熱潮之時。《李小龍》連載期數高達1560期，不單止是香港最長壽的漫畫作品之一，更在往後的30多年持續成為受歡迎的大熱作品。

上官小寶（ 鄺東原），《血龍 之穴》，1 9 9 3年作（墨、紙本 /52.1×38.1厘米），估價15,000 ─ 25,000港元。

上官小寶（鄺東原），《神腿乾坤》（漫 畫原稿 第三頁），1978年作（墨、鉛 筆、原子筆、塗改液、紙本/54.2×39.2 厘米），估價10,000 ─ 15,000港元。

上官小寶（鄺東原），《神腿乾坤》（漫 畫原稿 第八頁），1978年作（墨、鉛筆、 原子筆、塗改液、紙本/54.2×39.2厘 米），估價25,000 ─ 35,000港元。

上官小寶（鄺東原），《不分勝負》， 1994年作（墨、紙本/41.1×30.3厘 米），估價8,000 ─ 10,000港元。

「 公仔書」藝術之蛻變

《李小龍》是開創1970年代港漫黃金盛世的代表作，憑藉獨特的敘事風格與武術精神，深深影響亞洲流行文化。今次首登拍場的上官小寶原始手稿極為罕見，印證着香港漫畫藝術的巔峰時期，讓與港漫一同成長的收藏者細味珍貴回憶。漫畫家在靜止的平面上，通過分格、筆觸線條和擬聲詞，營造連續的動感與聲音效果，從而激發讀者的想像力，於有限中創造無限，正是漫畫的獨特魅力所在。早期香港漫畫被稱之為「連環圖」或「公仔書」，初期的連環圖每頁僅有單一畫面，並配以手寫書法文字，形式類似傳統書畫。其後配合中國傳統水墨技藝，以及早期的美國漫畫啟發，並在與日本漫畫的交流與競爭中逐步成長及蛻變。

同場匯聚頂級藝術家力作

今次富藝斯在香港舉行的「現代及當代藝術」拍賣活動，同時匯聚趙無極、鹽田千春、KAWS、Nicolas Party 及 Damien Hirst等頂尖藝術家的精選力作，亮點拍品包括趙無極女兒趙善美所珍藏的一組作品，呈現趙無極創作中最具實驗性與開創性的一面。拍賣期間也適逢「趙無極：版藝匠心」展覽於12月13日在M+博物館揭幕，大家可近距離感受這位大師筆下的卓越藝術。

趙無極《無題》（趙善 美珍藏），1976年作， 估價30,000 ─ 50,000 港元。

鹽田千春 《生存的狀態（男孩的和服）》， 2013年作，估價800,000 ─ 1,200,000港元。

KAWS《你（#5）》， 2 0 1 7 年作， 估價 500,000 ─ 700,000 港元。

野又穫《瞭望塔—18》，1995年作，估價150,000 ─ 300,000港元。

富藝斯「現代及當代藝術」拍賣

「鄺氏漫畫珍藏：上官小寶經典之作《李小龍》漫畫手稿」

拍賣預展：12月5至12日

現場拍賣：12月12日

地點： 富藝斯亞洲總部九龍柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓地下

