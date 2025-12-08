Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮程淑儀─WESTK留聲機│重拾光輝的法老 炙手可熱的貓神

Art Can
更新時間：10:00 2025-12-08 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-08 HKT

       香港故宮文化博物館「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」特別展覽自11月20日開幕以來，人潮絡繹不絕，至今已錄得約四萬人次
參觀。無論本地市民抑或海內外訪客，均對這個香港歷來規模最大、內容最全面的古埃及文物珍藏展充滿好奇和興趣。
       我第一次到訪埃及已是數十年前的事，當時從開羅沿着尼羅河乘火車到盧克索和阿斯旺，那一次旅程讓我大開眼界，深深被埃及跨越五千年的古文明歷史和文化遺產吸引，自此凡有機會看古埃及文物展均不會錯過。有一次在加州為了看一個關於圖坦卡門的展覽便用了個多小時排隊入場。

團隊運用光雕投影技術呈現圖坦卡門巨像原貌。（圖片由香港故宮文化博物館提供）

​       今次在香港故宮文化博物館舉行的古埃及展與過去在香港舉辦過的同類展覽有所不同。首先，今次展出的250件文物是由埃及最高文物委員會直接向香港借出，展品來自埃及七間重要博物館，以及最新考古發現之一的薩卡拉考古遺址，亮點展品包括九歲登基、在位只有約10年的圖坦卡門在埃及唯一的巨型石像。圖坦卡門的傳奇，在於他的歷史在死後3,000多年的漫長歲月中完全消失，直至其陵墓於1922年被發現，他的名字才為世人所知。今次展出的圖坦卡門雕像由於年代久遠（約公元前1550–公元前1295年），多處破損及褪色，但香港故宮文化博物館團隊依據在美國一個與今次展出相同的圖坦卡門像的修復和考古紀錄，運用光雕投影技術，虛擬復原石像的昔日面貌，重現少年法老的獨特氣質。

       今次展覽的另一特點是動物木乃伊。古埃及人將特定動物視為神靈的塵世化身或使者，其中巴斯特是保護家庭和生育的神，貓則被視為這位女神的象徵，被大量繁殖並製成木乃伊供奉巴斯特，今次展覽合共展出七具貓木乃伊。

「古埃及文明大展」文創產品的熱銷反映公眾對高品質、具文化內涵創意產品的認可與喜愛。（圖片由香港故宮文化博物館提供）

       不僅古埃及人崇拜貓，現代人也喜歡飼養貓作寵物。「古埃及文明大展」文創產品中法老貓咪毛公仔在開展短短兩個星期內售罄，我
們已立即補貨，新一批毛公仔連同大受歡迎的毛絨掛飾盲盒預計可於本月內再次上架。埃及展的文創產品深受觀眾歡迎，讓我和團隊喜出望外，未來我們會繼續結合展覽主題和館藏特色，開發更多元、富創意的文創產品，以滿足觀眾需求。

文：馮程淑儀    圖：香港故宮文化博物館提供

