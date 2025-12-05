池上秋收稻穗藝術節2025 優人神鼓攜手桑布伊以天地為舞台

每逢秋收之際，台東池上伯朗大道的金黃稻浪，便化作一幅天地交織的天然舞台，更成為文化藝術的聖地。由台灣好基金會與池上鄉文化藝術協會共同主辦的第17屆池上秋收稻穗藝術節，圓滿閉幕，此次藝術節以「天、地、人合一」為核心精神，邀請闊別十年重返池上的台灣表演藝術團體「優人神鼓」，首度攜手金曲獎歌手桑布伊，共同呈獻全新製作《我回來了 – 做一部作品給自己的靈魂！》。這場跨界儀式劇場，在稻田間的鼓聲與歌吟中，引領觀眾穿越山林、傾聽祖靈，兩日表演共吸引5000人入場，共同見證藝術與自然的深刻對話。

池上秋收稻穗藝術節自2008年創辦以來，已成為台灣最具代表性的戶外藝術盛會，將農業豐收轉化為文化饗宴。伯朗大道的無垠稻田，不僅是農民的勞作之地，更是藝術家靈感的源泉。

勇士歸鄉 九幕儀式劇場

表演故事靈感源自桑布伊的家鄉儀式，講述年輕勇士聽見大山與祖靈的呼喚，離開部落接受試煉。他走進山林，面對風雨、野獸，學會與萬物對話，最後完成冒險回到家鄉。桑布伊飾演「祖靈的聲音」，以沒有歌詞、只有虛詞襯詞的卑南語吟唱；優人神鼓的團員們則以擊鼓、肢體動作，象徵勇士的曲折歷程，伴隨大風吹起金色稻浪，歡慶豐收與成長。

坐在台下，觀眾首先看到的是一望無際的稻田黃金稻浪隨風搖曳，伴隨桑布伊的口哨聲，少年勇士從稻浪中緩步而出，故事由此拉開序幕，團員以擊鼓、翻騰、靜止等肢體語言，以及利用竹作樂器、枯葉樹枝作為道具，交織桑布伊穿透力強的歌聲、帶有原住民儀式特色的細膩吟唱與樂器。

故事分成9個段落，刻劃出勇士的內在世界，將成長的焦慮、祖靈的試煉與回歸的喜悅層層展現，包括第三幕《暴風雨》的驚濤駭浪、第五幕《問火》的懸念牽掛、第九幕《慶祝》的狂歡釋放，配合以稻田為舞台、藍天為帷幕，塑造各種場景，帶給觀眾視覺與聽覺的雙重震撼。

即興創作 利用大自然聲響

優人神鼓創辦人劉若瑀形容創作過程如同一場探索，雖然事先已譜好音樂，實際的節奏都是由桑布伊及團員在即興中創作出來：「團員在即興當中配合產出聲音，再來回一步一步調節及整理。」藝術總監黃誌群憶述，「在桑布伊與優人神鼓的團員們互動中，看似隨意的節奏與吟唱之間，卻產生了驚人的默契。」除了優人的禪鼓，桑布伊更在表演中加入5種原住民樂器，如南美洲木笛、傳統原住民樂器鼻笛、口簧琴、鳥笛，部分是由他親自製作，桑布伊更擅長從大自然中擷取聲響，聆聽各種材質發出的聲音，不論是竹子或枯枝都成了樂器，連風聲、蟲鳴都變成音樂。

米之鄉蛻變為藝術之鄉

已舉行17年的池上秋收藝術節，不僅讓池上從米之鄉蛻變為藝術之鄉，更在2025年推出「藝術分享計畫」，將過去10年近50位駐村藝術家的作品，散佈於民宿、餐廳、小店等公共空間，讓池上成為一座活的美術館。走在伯朗大道，遇見藝術，已成日常。透過《我回來了》，藝術節不僅慶祝豐收，更喚醒人們對土地的敬畏與歸屬感。在鼓聲與歌吟中，觀眾不僅目睹一場表演，更參與一場靈魂的回家之旅，體現文化藝術如何與自然共生，永續傳承。

文：Janise 圖：台灣好基金會