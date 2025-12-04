Venini/Saint-Louis/Daum/Lalique百年匠師手藝 奢華水晶家居美學

要打造高雅瑰麗風格的室內空間，設計師都會巧妙採用高級水晶玻璃製品作為裝飾素材或家居用品。出自國際高級品牌的水晶玻璃，本身並非天然水晶，卻因在製作玻璃的過程之中，加入不同的金屬成分如氧化鉛等，藉以提高其折射率與光澤。至於要為水晶玻璃添加色彩，例如紅寶石般的色澤，便是加注了微量的金；而微量的鈷則可造出藍色的玻璃等。當然，要生產頂級優質的水晶玻璃製品，從設計到製作成品，以至品質的監控與檢定，期間每個環節都必須達到極高標準與要求，是以擁有逾百年歷史的奢華品牌，跨越不同時代，依然深受品味之士愛戴。

Venini彰顯威尼斯玻璃工藝

深得建築師和室內設計師喜愛的意大利高級品牌Venini，今年秋季正式在香港中環ifc Mall開設首家專門店。一般消費者對品牌名字或許有點陌生，然而不少國際知名酒店及名牌店舖，皆有選用其玻璃燈飾等製品。國際大型博物館如MoMA、V&A等亦有收藏其藝術玻璃作品。Venini是在1921年由本身是律師的Paolo Venini與威尼斯古董商Giacomo Cappellin於穆拉諾（Murano，位於威尼斯潟湖的島）共同創立，今天為品牌掌舵的總裁，則是意大利高級珠寶品牌Damiani的第三代家族成員Silvia Damiani。

全人手製造的穆拉諾玻璃工藝享負盛名，品牌的每件作品皆由專業玻璃匠師用心手工吹製及塑形，而產品的製作過程亦結合了傳統工藝及創新的現代技術，如靈感取材自布料縐褶的Fazzoletto、呈現雙層或多層色彩的Sommerso，以及可塑造出不同紋理質感的Battuto等工法，皆是品牌的標誌性經典工藝。多年以來，品牌曾先後跟來自世界不同地域的著名藝術家及建築大師等合作，包括Peter Marino、安藤忠雄等。

Venini的作品主要分為藝術玻璃（Art Glass）及藝術燈飾（Art Light）兩大系列，前者包括各類設計獨特的雕塑花瓶及室內擺設，當中正有全新登場的Lilla Menta紫綠色系列；後者就包括吊燈與照明裝置。品牌專門店亦提供個人化顧問服務，為客戶量身安排照明裝置方案。

Chamade系列巨型彩色水晶藝術品，圖為男高音（Tenor/$899,150），限量8件。

Chamade系列巨型彩色水晶藝術品、分別以女低音（左/Alto/$688,150）、女高音（右/Soprano / $367,000）命名，各限量8件。

內層綴以星形斜面切割的Sequin Star限量版透明水晶花瓶，特別為香港新店而創製。（售價待定）

Saint-Louis 創意破格限量作

創立於1586年的法國著名水晶製造商Saint-Louis，其設於九龍圓方的品牌新店上月開幕，並特別展出3件來自Chamade系列、分別以男高音（Tenor）、女低音（Alto）和女高音（Soprano）命名的限量版巨型彩色水晶藝術品，設計靈感源自花朵與音樂。

新作是裝飾藝術家Pierre Marie 於去年重新探索「手工切割」技術而創作，當中糅合多項歷史悠久的技術，包括雙層套色彩色水晶工藝、人手吹製和旋轉工藝等。此系列的設計打破傳統規範，採用紫色、紫紅、淺綠、淺藍及琥珀色5種顏色組合，喚起對植物的聯想。品牌又特別創製了兩件僅在香港專門店發售的限量版透明水晶花瓶，分別是Tommy Flamboyant紅色水晶花瓶及Sequin Star綠色水晶花瓶。

法國雕塑家Isabelle Carabantes創作的大草原大象擺設系列，以3種不同尺寸呈現不一樣的姿態，各限量225件。（$20,220至$98,400）

《Amber Pink Vent Léger輕風》設計源於Daum與中國雕塑藝術家羅麗蓉合作的經典作品《Vent Léger輕風》，今年以全新琥珀粉版亮相，限量75件。（$132,880）

Daum 藝術家雕刻精品

被譽為法國國寶級奢侈品牌的Daum，創立於1878年，其出品強調百分百產自法國，並以獨創原料製作出半透明且潤澤感十足的作品，在不同光線映照下呈現出繽紛的色彩。在過去140多年間，品牌曾先後邀來逾350多位藝術家參與創作，是以其產品亦以別具藝術感見稱。

今年品牌跟藝術家合作的新品， 正有與中國著名雕塑藝術家羅麗蓉（Luo Li Rong）合作、以頌讚女性優雅為主題的《Amber Pink Vent Léger輕風》水晶雕塑擺設，以及邀來法國雕塑家Isabelle Carabantes創作的大象擺設等。至於其他品牌新作，就包括Cavaliers du Monde安達盧西亞女騎士擺設、Cavalcade萬馬奔騰果盤擺設等等。

Lalique與Brioni聯名推出的《DUALITÉ》水晶瓶香水。（限量18件/$368,000）

Lalique新登場的Terramineral系列第2章《BASALTE》（一柱擎天）花瓶，其設計是向大自然的山川地質與無限力量致敬。（限量45件/$181,000）

Lalique新上架的《1ER CRU》（一級產區）水晶酒杯套裝。（一套兩件/$950）

Lalique 極致奢華香水瓶

擁有超過130年歷史的法國水晶品牌Lalique，其設於中環ifc mall的新店於日前開幕，室內設計換上新面貌之餘，亦引進全新作品。其中一件注目新品就是品牌跟意大利高級男裝品牌Brioni聯名推出的《DUALITÉ》水晶瓶香水，全球限量僅18瓶，每瓶售價逾30萬港元。這款香水瓶是為慶祝Brioni品牌成立80周年而創製，歷時4年才完成，盛載的香水由調香大師Michel Almairac精心調製。另為迎接即將來臨的節日，新店亦特別精選了多款標誌性作品，為顧客提供豐富的禮品選擇。

文：Maisie Lau 圖：各品牌提供