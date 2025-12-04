Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

5大腕錶品牌新作 展現永恆傳承琺瑯工藝

Art Can
更新時間：10:00 2025-12-04 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-04 HKT

       琺瑯（Enamel）工藝是高級製錶中一項極具難度與藝術價值的古老工藝，琺瑯大師根據經驗將玻璃粉與金屬氧化物調配而成的琺瑯粉末，逐層塗抹於金屬底盤上，並反覆多次以高達攝氏800度的高溫燒製，使粉末熔化後與底盤結合，形成通透而堅硬的玻璃質表層。由於每一次焙燒都存在變形、龜裂、起泡或色調偏移的風險，成品良率極低，極之講求大師燒製時對溫度、時間及粉末比例等多方面的掌握極工夫與經驗。琺瑯錶盤的色澤持久不變，歷久常新，色層純淨通透，光感層次細膩而深邃，其獨特溫潤的質感，沒有其他顏料能夠取替，魅力非同凡響。

A. Lange & Söhne | 1815 Tourbillon

       不要輕看純色的琺瑯錶盤，製作難度隨時比琺瑯彩繪高，因為純色琺瑯錶盤更加講究整塊錶盤的色澤是否一致，另因錶盤在製作過程中可能出現氣泡、色斑、針孔或不均勻的流痕等瑕疵，未必能以其他顏色掩蓋。對於純色琺瑯工藝的掌握，朗格（A. Lange & Söhne）絕對是佼佼者。品牌最新的琺瑯大作是限量50枚的黑面鉑金版1815 Tourbillon，所搭配的亮黑色大明火琺瑯錶盤，經過逾百道工序、歷時數周才製作完成，6點位供展示陀飛輪的圓形視窗更經過手工倒角處理，稍一不慎便會破壞琺瑯塗層，確是少點經驗也不可。全新黑面鉑金版是1815 Tourbillon的第5個款式，亦是品牌歷來第12款搭配琺瑯錶盤的型號。

A. Lange & Söhne 1815 Tourbillon，錶殼：39.5mm鉑金/ 機芯：L102.1手上鏈/ 限量：50枚/ 售價：待詢。
A. Lange & Söhne 1815 Tourbillon，錶殼：39.5mm鉑金/ 機芯：L102.1手上鏈/ 限量：50枚/ 售價：待詢。
限量50枚的黑面鉑金版1815 Tourbillon，搭配亮黑色大明火琺瑯錶盤。
限量50枚的黑面鉑金版1815 Tourbillon，搭配亮黑色大明火琺瑯錶盤。
6點位供展示陀飛輪的圓形視窗經過手工倒角處理。
6點位供展示陀飛輪的圓形視窗經過手工倒角處理。

Chopard | L.U.C Quattro Spirit Enso

       Chopard這款新腕錶命名為「圓相（Enso）」，在黑色大明火琺瑯錶盤上以鉑金重現的圓環圖案，來自日本文化的經典符號，是書法家在冥想狀態下一筆畫出的標誌性圓環，代表平靜、能量、正念、動感與空靈。腕錶以白金製作，搭載L.U.C 98.06-L手上鏈機芯，以6點位瞬跳小時視窗配合傳統分針顯示時間，而4個發條鼓則提供長達8天動力儲備，相關顯示置於錶底。

Chopard L.U.C Quattro Spirit Enso，錶殼：40mm白金/ 機芯：L.U.C 98.06-L手上鏈/ 限量：8枚/ 售價：$470,000。
Chopard L.U.C Quattro Spirit Enso，錶殼：40mm白金/ 機芯：L.U.C 98.06-L手上鏈/ 限量：8枚/ 售價：$470,000。

Ulysse Nardin | Freak S Enamel

       雅典（Ulysse Nardin）首次將琺瑯工藝運用在品牌史上最複雜、只有時分顯示的Freak S上，利用濃絳紅和霓光藍兩種奪目色彩，配以極通透的半透明質感。無錶盤、無錶冠和無指針的腕錶，具備兩個傾斜式矽質擺輪、世界最小巧的機械差速器，充分凸顯其複雜結構。

Ulysse Nardin Freak S Enamel（濃絳紅），錶殼：45mm鈦金屬/ 機芯：UN-251自動/ 限量：各50枚/ 售價：$1,315,800。
Ulysse Nardin Freak S Enamel（濃絳紅），錶殼：45mm鈦金屬/ 機芯：UN-251自動/ 限量：各50枚/ 售價：$1,315,800。
Ulysse Nardin Freak S Enamel（霓光藍），錶殼：45mm鈦金屬/ 機芯：UN-251自動/ 限量：各50枚/ 售價：$1,315,800。
Ulysse Nardin Freak S Enamel（霓光藍），錶殼：45mm鈦金屬/ 機芯：UN-251自動/ 限量：各50枚/ 售價：$1,315,800。

Universal Genève | Tribute to "The Nina" Compax

      宇宙錶（Universal Genève）推出兩套分別各有3款的Compax計時錶，除了採用白、黑、透明藍和透明棕色大明火琺瑯錶盤，還一律搭配Bund皮革錶帶，為的是向將1960年代的硬朗Compax轉化成時尚配飾的Nina Rindt致敬。Nina Rindt是一級方程式冠軍車手Jochen Rindt的太太，當年正是她選以這種皮帶佩戴宇宙Compax，造就今天的新作。

Universal Genève Tribute to 'The Nina' Compax，錶殼：36mm白金或紅金/ 機芯：Universal 281手上鏈/ 限量：兩組 /售價：待詢。
Universal Genève Tribute to 'The Nina' Compax，錶殼：36mm白金或紅金/ 機芯：Universal 281手上鏈/ 限量：兩組 /售價：待詢。
Universal Genève Tribute to 'The Nina' Compax另一組三款新作。
Universal Genève Tribute to 'The Nina' Compax另一組三款新作。

Jaeger-LeCoultre | Reverso Tribute Enamel Xu Beihong Running Horse

      為迎接即將來臨的馬年，積家（Jaeger-LeCoultre）推出3款Reverso腕錶，錶背均以琺瑯微繪工藝，分別展現中國著名畫家徐悲鴻的3幅駿馬水墨畫作，包括綠面「奔馬圖」、藍面「雙駿圖」，以及橙面「立馬圖」。每幅微繪畫作皆由琺瑯大師花上80小時精心繪製，務求將徐悲鴻遒勁的筆觸忠實重現。此外，每一款Reverso的錶盤均飾以手工扭索紋，並覆以大明火琺瑯。

文：Gavin Ho   圖：品牌提供

最Hit
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
6小時前
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
8小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
17小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
18小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
22小時前
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
17小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
19小時前
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
00:29
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
突發
14小時前