馮敏如 - 如影。隨影│沙漠之鏡：沙地阿拉伯攝影之旅

過去，我多次前往中東及周邊地區拍攝，例如土耳其、伊朗、約旦、以色列、埃及、卡塔爾的多哈、杜拜、阿布達比等地，其中部分是阿拉伯國家，包括北非的突尼

西亞和摩洛哥。我曾多次重遊這些地方，而今次想與大家介紹的是位於阿拉伯半島上最大的國家——沙地阿拉伯，一個以石油產量名列世界前茅的國家。沙地阿拉伯於2019年開放旅遊業，推出電子簽證系統，讓旅客能更方便地申請簽證。然而，受全球疫情影響，旅遊業發展一度受阻，疫情後雖逐步恢復，但進展仍然緩慢。過去，從香港前往沙地阿拉伯需經杜拜或其他地方轉機，但自2024年10月28日起，國泰航空開通了直飛沙地阿拉伯首都及金融中心利雅得的客運航班，直航服務讓旅程更便捷。因此，今年中秋節我選擇前往沙地阿拉伯進行拍攝。

雖然沙地阿拉伯自2019年起開放旅遊業，但在此之前，該國僅對伊斯蘭教徒開放朝聖旅遊。對於外地旅客而言，飲食和生活習慣與當地有很大差異。例如，當地禁止

食用豬肉和飲酒，女性衣着較為保守，雖不像伊朗需蒙頭巾，但最好避免露出頸部和手臂。此外，男女之間需保持適當距離。拍攝方面也有諸多限制，部分已開放的旅遊景點及利雅得市內的公共場所禁止使用相機拍攝。相信隨着旅遊業發展，這些限制會逐步改善。

從沙漠公路遠眺音樂廳，附近手機訊號微弱，難以連線地圖導航，稍不留 神便可能錯過。（哈蘇X2D II, XCD 35- 100mm/圖片由馮敏如提供）

這次在沙地阿拉伯拍攝，我最深刻的體驗是在沙漠地帶停留數天進行拍攝。部分地區需乘坐四驅車才能到達，而令人驚訝的是，沙漠中竟有設施完善的度假村供我們

入住。更令人意外的是，在杳無人煙的沙漠地帶，竟然建有一座外觀獨特的音樂廳。音樂廳外牆採用鏡面設計，遠看能反射周圍的奇岩怪石，與自然環境融為一體，絲毫不破壞景觀。我們需經過長途車程才抵達音樂廳。拍攝時我不禁思考：哪些樂團會願意在這偏遠之地舉辦音樂會？又有多少觀眾願意長途跋涉到沙漠中央欣賞演出呢？

文：馮敏如