GPHG日內瓦鐘錶大賞2025 Breguet寶璣奪金指針最高榮譽

向有「鐘錶界奧斯卡」之稱的日內瓦鐘錶大賞（La Grand Prix d'Horlogerie de Genève，下稱GPHG），第25屆頒獎禮剛於瑞士時間11月13日晚上圓滿舉行。今年首次移師更大場地，選址以水力發電站改建的日內瓦Bâtiment des Forces Motrices大劇院舉行。由90枚入選腕錶競逐的共20個大獎皆名花有主，當中最高榮譽的「金指針大獎」（"Aiguille d'Or" Grand Prix），由Breguet寶璣Classique Souscription 2025奪得，可喜可賀。

金指針大獎"Aiguille d'Or" Grand Prix

Breguet Classique Souscription 2025

近十年奪得金指針大獎的腕錶，大多是設計與功能均非常複雜的款式，不過今年Breguet寶璣憑設計簡約得只有一支指針的單針錶獲獎，證明當下以至未來的鐘錶潮流都正在轉變。Classique Souscription 2025是慶祝品牌250周年而推出的腕錶，藉以向品牌在1790年憑「訂購」（法文Souscription即英文Subscription）推出的懷錶致敬。當年的「訂購」概念，類似現今的Kickstarter，客戶先付訂金，然後待寶璣籌集到足夠資金後才正式生產，到出貨時客戶再繳付餘額。這種在逾230年前已出現的銷售方式，放諸當下依然極具開創性。看到這款Classique Souscription 2025，難免會令人反思現今市場究竟真正需要怎樣的作品?!也許是時候回歸基本，返回原點。當然，Classique Souscription 2025本身的設計確實很「寶璣」，純淨的白色琺瑯錶盤、優雅的寶璣數字時刻、經典的寶璣鏤空指針、6點位隱藏式的腕錶名稱、編號與寶璣簽名⋯⋯即使撇除腕錶本身具備的歷史意義，單是造工、設計，以及品牌反潮流地推出單針錶的這份堅持，已足夠叫錶迷大破慳囊了。

榮獲金指針大獎（'Aiguille d'Or' Grand Prix）的Breguet Classique Souscription 2025，錶殼：40mm寶璣金/ 機芯：VS00手上鏈/ 售價：$383,600。

最佳女裝錶獎 Ladies' Watch Prize

gérald genta Gentissima Oursin Fire Opal

誰會想到海膽都可以成為腕錶的設計靈感，而且還做得如此精緻漂亮，gérald genta Gentissima Oursin Fire Opal錶殼鑲有的共137顆分別獨立鑲嵌的火蛋白石，成功將自然之美與精湛的手工藝融合。當然還有多面切割錶鏡和八角形內錶圈所展現的強烈品牌設計因子，統統勾更起大家對Gérald Genta大師的懷念。

最佳女裝錶獎（Ladies' Watch Prize）得主gérald genta Gentissima Oursin Fire Opal，錶殼：36.5mm黃金/ 機芯：自動/ 限量：10枚/ 售價：120,000瑞郎。

最佳男裝錶獎 Men's Watch Prize

Urban Jürgensen UJ-2

這個擁有250年歷史的丹麥品牌今年正式回歸，並找來鼎鼎大名的Kari Voutilainen擔任聯合CEO。Urban Jürgensen這款UJ-2屬於首批面世的型號之一，外形典雅且獨特偏心不對稱的錶盤設計，以及錶盤上出自大師舉世無雙的璣鏤飾紋均獨特吸睛。此外，機芯所採用的雙輪自然擒縱，效率比瑞士傳統槓桿式設計還要高出30%。

Urban Jürgensen UJ-2獲得最佳男裝錶獎， 錶殼：39mm紅金/ 機芯：UJ-2手上鏈/ 售價：113,500瑞郎。

大無畏精神獎 Audacity Prize

Fam Al Hut Mark 1 Möbius

Fam Al Hut北落師門是首次獲得GPHG大獎的中國品牌，這枚造型像膠囊的品牌首作Möbius，是全球最細雙軸陀飛輪腕錶。腕錶格局工整，上半部是雙軸陀飛輪，而下半部的時分盤則採用左右雙逆跳顯示，小時更是瞬跳式顯示，配合兩個陀飛輪框架，分別以90秒和60秒速度自轉，構成既富動感又非常悅目的機械舞曲。

Fam Al Hut Mark 1 Möbius（大無畏精神獎），錶殼：24.3×42.2mm不鏽鋼/ 機芯：M-01T手上鏈/ 售價：26,620瑞郎。

GPHG日內瓦鐘錶大賞2025其餘得獎名單：

文：Gavin Ho 圖：大會及品牌提供