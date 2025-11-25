deTour 2025設計節11月開幕！設17組大型裝置/展品 重新探索設計的「形與意」

deTour 2025設計節｜香港年度設計盛事deTour 2025設計節將於11月28日至12月7日假PMQ元創方舉行，一連10日的活動匯聚本地與國際的創意靈感，展開一系列前瞻性展覽、互動裝置及節目，包括創意工作坊、 設計對話、表演及導賞團等，帶領城市走進一場關於設計與美學的深度對話。

deTour 2025設計節11月開幕！設17組裝置/展品 重新理解設計的意義

瑞士創新設計團隊Encor Studio

deTour 2025設計節以「想望之器」為主題，鼓勵觀眾透過「設計三問」 來理解設計：第一層探討於設計的美感、功能與物料； 第二層分析設計如何反映社會結構、文化影響與歷史背景； 第三層則採取更具推測性的角度， 思考設計是否揭示創作者或集體更深層的渴望與價值。 透過這種視角，設計或許能揭示那些常被忽略的意義。

今年deTour設計節由設計師陳濬人（Adonian Chan）策展，呈現17組來自香港、中國內地及世界各地設計師創作的裝置與展品，而觀眾則受邀以全新視角體驗設計—— 它不只是功能與美學的實踐，更是盛載思想、渴望與希望的容器。

瑞士創新設計團隊Encor Studio擅長 運用動態雕塑及聲音視覺化等手法， 透過流動形態凸顯光與聲的象徵意義，今年將首度在港亮相，引領觀眾踏入以感知為媒介 的空間。Encor Studio為本屆deTour特別創作大型委約裝置《ALCOVE IN SITU》，主題圍繞記憶、失去與感知，邀請觀眾思考「 無形」如何留下最深刻的記憶，以及那些非自主記憶， 又如何照亮稍縱即逝的時刻。團隊巧妙將Qube的玻璃幕牆變成極簡風格的互動畫布，利用光影與電子薄膜（ electrochromic films）技術、聲音與視覺交集，構成動態空間體驗。

deTour 2025設計節｜4大主題展覽 詮釋「想望之器」多重形態

本屆的主題展覽透過4種多元探索逐步展開， 每一種皆以獨特的形式、材質與互動語言呈現，體現個人與群體的願景， 如何塑造我們居住的空間與創造的物件。

1. 《變形的日常──Philo 模組》本地創作雙人組 TOUN 亠（梁書昕、蔡傳禧）

作品是一套靈活居家生態系 統，以「Plant a piece, grow a home」理念出發，因應都市限制而設計的系統以自由組裝的鋁製組件打造，讓家具能隨空間演化， 營造出可變動且具可持續性的生活環境，「搬屋」從此不再是負擔。

2. 《Instrument.Play.Graphics - Modular Graphic Synthesizer -》平面設計師坂本俊太

作品將平面設計從純粹的視覺媒介轉化為一場感官體驗， 引入一套實體拼貼系統，混合視覺及聽覺，邀請觀眾重新發掘「玩設計」帶來的樂趣。

3. 《primavera》意大利設計師 Lucia Massari

作品靈感來自意大利文藝復興畫家朱塞佩．阿爾欽博托（Giuse ppe Arcimboldo）的花卉肖像畫， 以大膽而現代的色彩重新詮釋威尼斯玻璃工藝的歷史傳統，在記憶與創新之間展開對話，重新定義裝飾的意義。Massari的燈具不僅是點綴空間的裝飾品， 更成為一種讓傳統煥然一新的方式。

4. 《Trueform》駐倫敦的香港創作⼯作室 Studio Nopqrst

是次展出一系列圖像作品與砂模鑄造鋁雕塑 靈感源自街頭海報撕除後殘留的膠痕，將稍縱即逝的城市痕跡化為永久形態，將短暫的事物轉化為 能長久保存的作品，映射出當代平面設計在手工與科技創作間的現狀。 透過整合的擴增實境（AR）效果，作品延伸至混合數位空間， 觀眾可透過實體雕塑與 AI 生成形態互動。

deTour 2025設計節｜節目亮點

1. 《A Battle of Beasts》GROOVIDO

藝術家以磚塊為創作媒介，透過創新的陶瓷數碼印刷技術，將傳 統棋盤圖像印於磚材，注入玩味的表現形式，突破其固有的象徵。

2.《化身：流動的幻我》仝建築

觀眾可即場戴上一組可穿戴充氣式面具，探討身份的流動與表演性，並重新展現自我，體驗身份不斷被重塑， 並在短暫的「幻我」中， 對當代表達方式與自我形象的建構進行反思。 作品的脆弱與短暫性回應當代社會中，身份如何不斷被塑造、 膨脹與消解，並開啟一場關於自我表達、 脆弱性與身份轉變的內心對話。

3. 《花・織象》Embracefloral × Arfalization

作品結合MBTI性格測試數據以及3D打印花瓶設計，以流動造型呈現人格的多重維度與動態本質， 為每位參與者量身打造專屬的花瓶設計。 作品突破傳統性格分類的框架， 透過視覺設計語言將多元身份融入同一敘事， 重新想像身份作為一種動態、立體的存在。

deTour 2025設計節｜公眾活動及工作坊

「想望之器」將舉行一系列公眾活動，包括設計對話、工作坊、表演、導賞團，以及親子活動 「deTour Kids」，發公眾對設計的好奇與想像。至於工作坊方面，涵蓋藝術科技、工藝設計、聲音創作及心療癒等逾12大範疇、共4 0場跨領域創意工作坊，適合不同年齡及興趣人士參與。 參加者可於過程中自由實驗、學習與表達。

此外，公眾亦可參加策展人導覽，深入探索精選作品，獲取獨家見解與深度詮釋。 透過特邀嘉賓導覽，參加者可從多元角度發掘嶄新觀點—— 由設計師與內容創作者如Hector Chan、陳傑、建築宅男及尋蹤覓蹟帶領。更可參與參展單位親自 帶領的導覽，深入理解作品背後的創作故事與靈感來源， 近距離接觸創意的核心。

deTour 2025設計節