啟德FutureScope半球體藝術空間免費新展覽！置身我城觀城市星圖 探索心靈宇宙

Art Can
更新時間：17:55 2026-01-26 HKT
發佈時間：17:55 2026-01-26 HKT

啟德好去處｜FutureScope｜近年全球各地多個媒體藝術穹頂場地成為焦點，香港首個大型半球體藝術空間「FutureScope」12月正式開幕，選址啟德體育園海濱場地「緣緣堂」，帶來一系列沉浸式多感官藝術體驗。「FutureScope」由知名媒體藝術家張瀚謙（h0nh1m）策劃，展覽將與三位世界級藝術家進行跨領域合作，包括日本媒體藝術家真鍋大度、中國書法家許靜及實驗歌手珊蔻‧娜赤婭克，呈現結合東方哲學與媒體藝術的沉浸式展演。

啟德FutureScope新展覽《共振之靈 - Astrolabe（星盤）》

啟德「FutureScope」第二章節《共振之靈 - Astrolabe（星盤）》由1月30日起舉行，由藝術家張瀚謙 (h0nh1m) 帶領其媒體藝術團隊 XCEED 構思創作，靈感源自香港作家西西的《浮城誌異》與《欽天監》，其在《欽天監》裏對宇宙的觀察：「星空就是星空，沒有國界的」，正是展覽的核心理念。半球內上空的星宿是以點雲呈現的香港地標，當觀眾在空間內遊走，每一個人的位置通過現場的圓型裝置對應星宿的方位，相對生成相應的即時視效與聲音，呼應西西筆下人與城市以至於人與宇宙的關係。

空間中心佇立著《共振之靈 VI - Torquetum (司天台)》，一個由7個自轉輪組成的動力裝置。其參考了古代「司天台」的設計；「司天台」是指古代的天文台，是觀星的場所。裝置的七個輪子，每個輪都可以自我運轉，對應人類的7個脈輪。

在指定日期，XCEED將聯手圖瓦實驗聲樂家Sainkho Namtchylak呈獻特別演出，將空間轉化為探索未知的聲場，藝術裝置更化身為共鳴樂器，與表演者實時交織互動。

《共振之靈 - Astrolabe（星盤）》常設展覽

  • 日期：2026年1月30日至2026年2月15日*（2026年2月6日及2月7日休展）
  • 時間：（星期一至四）2:00pm至8:00pm；（星期五）2:00pm至10:00pm；（星期六、日及公眾假期）11:00am至10:00pm
  • 地點：啟德體育園「緣緣堂」（啟德主場館 B 閘對開）
  • 門票：透過 KKday 登記免費登記入場

《共振之靈 - Astrolabe（星盤）》售票演出

  • 日期：2026年2月13日至15日*（每日三節）
  • 時間：5:00pm至5:30pm；8:00pm至8:30pm；9:00pm至9:30pm
  • 地點：啟德體育園「緣緣堂」（啟德主場館 B 閘對開）
  • 門票：$140（標準門票）、$100（優惠門票）
  • 購票方式：透過 KKday 購票
  • *註：部分演出場次結束後，設有15分鐘的藝術家演出後分享環節（以英語進行），屆時藝術總監張瀚謙與Sainkho Namtchylak將親身講述其創作歷程。設展後分享場次為2月13日（9:00pm至9:30pm），2月14日（9:00pm至9:30pm）及2月15日（5:00pm至5:30pm）。

首展《恆定錄》登場 聯乘真鍋大度建構分形宇宙

香港首個大型半球體藝術空間「FutureScope」開幕首展《恆定錄》，由香港媒體藝術家張瀚謙（h0nh1m）帶領其藝術團隊XCEPT主創，並邀來日本著名藝術家真鍋大度合作聲音軟件設計，帶來沉浸式多感官體驗作品。

《恆定錄》作品靈感源自「阿卡西紀錄」（Akashic Records），觀眾進場後隨即步入一個360度、持續演變的宇宙，涵蓋人類過去、現在與未來的所有印記。在展覽中，觀眾可以同時參與視覺效果的衍生過程，利用面部掃描技術採集數據，共同構建一個流動的記憶維度，使其融入一個由集體存在構成的聲光景域，讓公眾成為藝術創作的一部份。

聲景則由日本藝術家真鍋大度設計，以白噪音與電子聲響構建出實驗性音樂，並會隨觀眾的面部動作實時變化。

展覽免費入場，同時設有特設售票演出場次，觀眾能親身介入作品的生成過程。每場名額有限，每節約30分鐘，體驗涵蓋5個獨特視覺場景。

《恆定錄》（ft. 真鍋大度）常設展覽

  • 日期：2025年12月19日至2026年1月4日（2025年12月31日及2026年1月1日休展）
  • 時間：（星期一至四）2:00pm至8:00pm；（星期五）2:00pm至10:00pm；（星期六、日及公眾假期）11:00am至10:00pm
  • 地點：啟德體育園「緣緣堂」（啟德主場館 B 閘對開）
  • 門票：透過 KKday 登記免費登記入場

《恆定錄》（ft. 真鍋大度）售票演出

  • 日期：2026年1月2日至4日（每日四節，每節約30分鐘）
  • 時間：4:00pm至4:30pm；5:00pm至5:30pm；8:00pm至8:30pm；9:00pm至9:30pm
  • 地點：啟德體育園「緣緣堂」（啟德主場館 B 閘對開）
  • 門票：$90（標準門票）、$60（優惠門票*）
  • 購票方式：透過 KKday 購票
  • *特惠門票適用於六歲或以下兒童、全日制學生及65歲或以上長者

「FutureScope」香港首個半球體藝術空間12月啟德開幕

「FutureScope」由知名媒體藝術家張瀚謙（h0nh1m）創立的FutureTense平台策劃，在2025年12月19日至2026年4月期間，公眾可以走入直徑12米的獨特結構空間，置身360度投影聲效技術下，體驗結合東方哲學與媒體藝術的沉浸式展演，探索媒體藝術的無限可能。

聯手世界知名藝術家 3大沉浸式藝術體驗

作為香港首個大型穹頂藝術空間，張瀚謙及其藝術團隊 XCEPT 與 XCEED將聯手多位世界知名藝術家進行跨界合作，帶來3大沉浸式藝術體驗。

展覽將以日本著名媒體藝術家真鍋大度揭開序幕，運用觀眾情緒與面部數據，結合藝術家設計的聲音程式，將呈現持續變化的即時生成影像。真鍋大道曾帶領Rhizomatiks團隊完成多項知名企劃，並擔任2016年里約奧運閉幕式「旗幟交換儀式」的AR導演。

與此同時，香港媒體藝術團隊XCEED將與實驗歌手珊蔻‧娜赤婭克一同探索聲波振動，珊蔻亦將展現圖瓦喉唱技藝，打造引人深思的沉浸式聲景場域；張瀚謙與書法家許靜、粵劇演員梁非同合作，透過肢體語言與數位影音跨媒介重 新詮釋中國書法，延續張氏繼香港故宮文化博物館及 M+後對東方美學的探索。

  • XCEPT《恆定錄》(ft. 真鍋大度)
    • 展出日期：2025年12月19日至2026年1月4日
  • XCEED《共振之靈》 (ft. 珊蔻‧娜赤婭克)
    • 展出日期：2026年2月
  • 張瀚謙 (h0nh1m)《浪書》(ft. 許靜)
    • 展出日期：2026年3月至4月

FutureScope

  • 開放日期：2025年12月19日至2026年4月（*具體開放時間及休展日期，請參閱官方網站）
  • 地點：啟德體育園「緣緣堂」（啟德主場館 B 閘對開）
  • 門票：展覽免費入場，演出門票詳情將透過官方渠道公布

