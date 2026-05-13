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聯乘 | Ken Kagami x macpac 自然幽默背包

東 TOUCH
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4小時前
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日本當代藝術家加賀美健Ken Kagami與戶外品牌macpac締造聯名系列，項目源自於透過與BAMBOO SHOOTS總監甲斐氏討論而制定，當中以Kete背包為靈感，加賀美先生憑藉背包本身視為畫布，以紐西蘭自然風光、相關動物和健行文化為背景，並非預先安排好，反而根據使用者感受自由添加表達，好似背包客於旅途中留下訊息和標記，或學生在書包上添加圖畫和文字文化不謀而合，成為一種個性化個人物品文化，揮灑創意，展現藝術家匠心獨運，將文字和插畫與背包簡潔結構和耐用設計相結合，先確定大致方向，再根據繪畫進展進行細化，「邊畫邊決定」並「保持平衡」「將人物置於中心位置，營造流行感」，創作方法基於對當下感受觀察，將文字和圖像層層疊加，而非預先設定最終形態，創作出三件獨一無二具輕鬆可愛幽默感藝術作品（非賣品），呈現大自然中蘊含氛圍和熟悉感，於多間店舖如THE NORTH FACE、BAMBOO SHOOTS等巡迴展出，另外於指定店舖購買Kete背包，均可獲贈限量版貼紙！

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