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聯乘 | Hender Scheme x New Era聯帽

東 TOUCH
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10小時前
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兩大品牌首次合作，Hender Scheme x New Era聯名棒球帽將於本周六登場，以New Era經典款「9TWENTY」弧形帽簷棒球帽為基礎，堪稱New Era標誌性設計之一，今回合作HS 9TWENTY以植鞣革重新詮釋New Era標誌性帽簷貼紙，將經典貼紙轉為Hender Scheme皮革版本！

棉質帽身和皮革貼紙都會隨著時間推移而逐漸形成獨特Patina質感，呈現出不同歲月痕跡，並逐漸展現出更深邃質感，詮釋兩大品牌概念，皮革壓花工藝賦予豐富層次感，與皮革厚度相得益彰，為簡約設計增添低調質感，品牌標誌刺繡於帽簷右側，後帽帶採用皮革物料，黑色 / 海軍藍兩色之選，售價16,500円。

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