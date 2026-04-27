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LORENZ.OG | 「AIR in colour atmos」個展

東 TOUCH
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英國倫敦藝術家LORENZ.OG個展「AIR in colour atmos」將於日本東京atmos Sendagaya（東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-9）4月25至26日舉行，展現專利配色方案！

「AIR in colour」為LORENZ.OG多年來一直致力探索主題，旨在將運動鞋從「可穿戴物品」提升為「可穿戴藝術品」。今回LORENZ.OG x atmos聯名展覽將展出專為此專案創作作品，以及過往代表作和此前從未公開發售作品。展覽將著重展現每件手工製品獨特質感，締造一個即使是同一鞋款，每一件作品也都是獨一無二系列。

4月25日：展覽首日為免費開放日，歡迎所有人前來參觀。這是一個近距離欣賞LORENZ.OG充滿活力作品絕佳機會。

4月26日：展覽第二天將舉辦LORENZ.OG本人講座。由於場地有限，講座僅限atmos會員參加，需事先申請並以抽籤方式確認。

今次講座活動將涵蓋LORENZ.OG迄今為止職業生涯、「AIR in color」背後理念以及對Air Max 95感受，讓參與者有機會深入了解作品和LORENZ.OG本人。此外，每位講座參與者將獲贈一塊Tony’s Chocolonely朱古力，曾多次出現於LORENZ.OG作品中，極具象徵意義。

留意，是次「AIR in color atmos」活動現場不會販售任何LORENZ.OG設計產品。但又傳聞LORENZ.OG x atmos Air Max 95將於展覽釋出，鞋面採用從鞋踭到鞋尖日落漸變色，限量50對？！

atmos會員專屬講座機會現已開放申請

（申請截止日期：4月23日下午3點）

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