Patek Philippe Nautilus 五十周年紀念

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Patek Philippe慶祝Nautilus系列誕生五十周年，特別推出一系列回歸基本限定版腕錶，包括5610/1P-001、5810/1G-001、5810G-001，當中無日期顯示、無中央秒針，41mm / 38mm兩種尺寸錶殼均採用更纖薄設計，均錒刻有週年紀念字樣，並融入經典Nautilus設計元素。

另外更將1976年經典運動腕錶設計理念融入一款座檯鐘Nautilus Ref. 958G-001，50.65mm白金錶殼保留Nautilus系列標誌性輪廓，而飾有水平壓紋藍色太陽紋錶盤、棒狀指針和長方形切割鑽石時標，則將視覺元素巧妙匯聚於鐘上；飾有藍色太陽紋和白金Calatrava十字標誌鉸鏈式底蓋，同時亦成為支撐底座。底蓋下方搭載手動上鏈31-505 8J PS IRM CI J機芯，擁有八日動力儲存，並具備時、分、星期、日期、小秒針和動力儲存顯示功能。鐘背環上刻有「50th Anniversary Nautilus 1976–2026 Patek Philippe」，限定推出100枚。

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