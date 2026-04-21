JACOB & CO. | 《教父續集》音樂錶

GADGETS

JACOB & CO.憑藉嶄新音樂腕錶The Godfather II，重返《教父》世界！

經過三年時間開發，延續Opera Godfather系列腕錶呈現出全新面貌，能演奏兩首電影經典配樂，將電影敘事、機械藝術和高級製錶工藝結合，音效強勁，人體工學設計更出色，以品牌最具標誌性時計之一為基礎，由內而外地進行重塑。全新機芯，全新錶殼，以及聲音與時間之間更高層次融合締造獨一無二雙旋律音樂腕錶！

JACOB & CO.腕錶首次呈現Francis Ford Coppola執導經典電影《教父》中兩段音樂旋律，均被編程於同一音樂盒中，可透過完全整合系統隨時選擇和播放。腕錶核心為全新JCAM62機芯，內建音樂盒系統，佩戴者可在〈The Godfather’s Waltz〉及〈The Godfather Love Theme〉之間自由選擇。只需按下按鈕，每首旋律即可持續播放15至20秒。此外，一分鐘飛行陀飛輪和雙動力儲存顯示更增添音樂層次感。

JCAM62機芯內部由510個組件（不含Pins）組成，作為一個統一整體架構運作，而非各自獨立複雜功能。一分鐘飛行陀飛輪負責調校時間，而擁有18個鋼齒梳狀結構和旋轉帶銷圓柱則將機械能轉化為音樂。只需不到一毫米精準調整，機芯即可在兩種旋律間無縫切換。

錶殼亦秉承同樣理念，全新開發42 x 44 mm長方形玫瑰金錶殼，靈感源自Art Deco風格，同時提升音質、佩戴舒適度，腕錶設計呈現著對電影作出致意，黑色漆面錶盤上飾有Don Corleone肖像、提線木偶圖案、玫瑰雕刻紋飾以及靈感源自槍管螺旋紋和彈孔細節。為紀念電影《教父續集》The Godfather Part II於1974年上映，今回The Godfather II腕錶限定推出74枚！

The Only Double Melody Musical Timepiece.

閱讀更多‧‧‧‧‧‧

text | w

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk