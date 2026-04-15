ALAÏA | Denim 第二層肌膚

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ALAÏA發佈嶄新牛仔褲系列，將牛仔布料視為第二層肌膚，每個剪裁輪廓都強調身體自然曲線，能夠貼合身形，勾勒曲線，以精準而性感方式擁抱身體。歷時一年研發，系列再次彰顯品牌對精湛工藝和完美貼合度不懈追求。當中包括六款基本版型：Bootcut、Palazzo、Fit and Flare、Round、Skinny、Straight，每一款都考慮到各種身材需求；當中Bootcut採用深海藍牛仔布，褲型從膝蓋處開始收緊，然後自然地向外展開，形成恰到好處喇叭形。弧形口袋勾勒出前部線條，整體剪裁巧妙地修飾並拉長身形。

當中Bootcut採用深海藍牛仔布，褲型從膝蓋處開始收緊，然後自然地向外展開，形成恰到好處喇叭形。弧形口袋勾勒出前部線條，整體剪裁巧妙地修飾並拉長身形。直筒褲採用復古藍牛仔布，褲型從臀部自然垂落，流暢無阻。簡潔、純粹、永恆。弧形前口袋和後袋設計，凸顯簡約至上結構。至於修身牛仔褲採用淺藍牛仔布料，剪裁貼合身形，宛如第二層肌膚，完美詮釋ALAÏA理念，版型精準流暢，及踝長度更凸顯腿部線條。

一如ALAÏA以往風格，以工藝為核心，產自日本Indigo靛藍牛仔布經過人手洗水、繩染工藝和二次染色，達至深邃而持久色彩呈現出完美褪色效果，每道工序如手工洗水、複染、修整、雷射處理，都展現精湛技藝與雕塑美感之間完美平衡。由Sam Rock拍攝造型照，品牌好友模特兒Mona Tougaard演繹。

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