Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

水槍 | ReFresh!Service 夏日水槍

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
14小時前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

gadgets

日日好似夏天咁熱！

準備迎接仲夏，FreshService旗下獨立品牌ReFresh!Service繼先前專注於桑拿產品後，將於本周六釋出一系列非常適合度假村和戶外享受清爽夏日時光嘅新品！

本季將重心轉移到「海灘玩樂」全新煥新方式，推出完美契合海灘場景新品，當中包括TOY WATER RIFLE（售價¥5,060）、TOY WATER PISTOL（售價¥2,860）、INFLATABLE WATER RING（售價¥6,380），輕巧玩具水槍 / 步槍射程分別可達5 / 8米，步槍配備瞄準鏡和彈匣，外觀逼真，宛如真槍，槍身上印有「REFRESH!SERVICE」標誌；充氣水泡採用耐用PVC物料製成，配備雙層氣閥，可有效防止快速漏氣，兩種顏色可選：經典黑色和FreshService標誌性綠色，水泡最大可容納胸圍96cm，為FreshService標誌性趣味十足超大尺寸新品！

同系列另有便攜式風扇、迷你旅行包、實用收納袋、雙面帽、帶帽浴巾等，將於FreshService headquarters、線上商店和FreshService授權零售商販售。

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | w

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
01:34
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
影視圈
13小時前
的士4.1起須提供電子支付 司機唔收點算好？信用卡要畀手續費？ 一文睇清8大Q&amp;A
03:10
的士4.1起須提供電子支付 司機唔收點算好？信用卡要畀手續費？ 一文睇清8大Q&amp;A
社會
6小時前
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
飲食
22小時前
青馬大橋的士爆胎停慢線捱巴士撞 司機乘客不治 巴士車長涉危駕被捕
01:08
青馬大橋2死車禍｜的士爆胎停慢線捱巴士撞 司機乘客雙亡 巴士車長涉危駕被捕
突發
8小時前
資深大律師｜六人獲委任 委任典禮5.16舉行
社會
4小時前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
3小時前
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色 惹性病兼被呃7萬 佗前男友BB遭報復？
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色  惹性病兼被呃7萬  佗前男友BB遭報復？
影視圈
15小時前
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
郭藹明神秘家底大揭秘  《東周刊》獨家揭細妹超猛料  主理國際級會計師事務所拉頭馬
郭藹明神秘家底大揭秘  《東周刊》獨家揭細妹超猛料  主理國際級會計師事務所拉頭馬
即時娛樂
4小時前
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
影視圈
2026-03-30 14:00 HKT
更多文章
Nothing Phone | (4a) Pro / Headphone (a)
gadgets做人都係簡單啲好，如果真係要分Tier，歌只有：想聽 / Next或熄機，人：想見 / 不如 不見，正如電影《末世狂沙》Sirāt代表西班牙語中天堂與地獄之間一條橋嘅名字，一條內在、精神
2026-03-30 00:00 HKT
東 TOUCH