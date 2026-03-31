水槍 | ReFresh!Service 夏日水槍

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日日好似夏天咁熱！

準備迎接仲夏，FreshService旗下獨立品牌ReFresh!Service繼先前專注於桑拿產品後，將於本周六釋出一系列非常適合度假村和戶外享受清爽夏日時光嘅新品！

本季將重心轉移到「海灘玩樂」全新煥新方式，推出完美契合海灘場景新品，當中包括TOY WATER RIFLE（售價¥5,060）、TOY WATER PISTOL（售價¥2,860）、INFLATABLE WATER RING（售價¥6,380），輕巧玩具水槍 / 步槍射程分別可達5 / 8米，步槍配備瞄準鏡和彈匣，外觀逼真，宛如真槍，槍身上印有「REFRESH!SERVICE」標誌；充氣水泡採用耐用PVC物料製成，配備雙層氣閥，可有效防止快速漏氣，兩種顏色可選：經典黑色和FreshService標誌性綠色，水泡最大可容納胸圍96cm，為FreshService標誌性趣味十足超大尺寸新品！

同系列另有便攜式風扇、迷你旅行包、實用收納袋、雙面帽、帶帽浴巾等，將於FreshService headquarters、線上商店和FreshService授權零售商販售。

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