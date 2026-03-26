Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

I'm donut? | 輕井澤新店

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
16分鐘前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

culture

日本人氣冬甩店I'm donut?輕井澤新店明天開始營運！

位於日本度假勝地輕井澤T-SITE購物中心，將提供25種冬甩選擇，包括人氣熱賣款「I'm donut? Original」（撒上香甜紅糖），以及牛油、鹹味冬甩。

輕井澤店更獨家限定供應「焦糖蘋果朱古力牛油冬甩」（以長野縣名物蘋果為靈感）、「士多啤梨黑醋栗芝士牛油冬甩」和「牛奶冬甩」（靈感源自長野縣著名牛奶麵包），輕盈蓬鬆牛油蛋捲麵團中，填滿用自製煉乳黃油和鮮奶油製成的特製煉乳奶油。

「我們希望成為當地居民日常生活一部分，亦為旅客提供一處休憩溫馨之所。」

I’m donut？軽井沢

長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178-1293

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
6小時前
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
8小時前
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
影視圈
6小時前
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-24 13:28 HKT
鄧兆尊首爆曾玩「多人運動」：表現好唔好都死 披露曾當夜總會經理 自詡應當《夜王》顧問
鄧兆尊首爆曾玩「多人運動」：表現好唔好都死 披露曾當夜總會經理 自詡應當《夜王》顧問
影視圈
7小時前
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
7小時前
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
生活百科
2026-03-24 13:52 HKT
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
5小時前
更多文章
atmos pink獨家版 | Salomon​ XA PRO 3D「XAKURA」
atmos pink獨家版 | Salomon​ XA PRO 3D「XAKURA」
2026-03-25 00:00 HKT
東 TOUCH