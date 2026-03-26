I'm donut? | 輕井澤新店
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日本人氣冬甩店I'm donut?輕井澤新店明天開始營運！
位於日本度假勝地輕井澤T-SITE購物中心，將提供25種冬甩選擇，包括人氣熱賣款「I'm donut? Original」（撒上香甜紅糖），以及牛油、鹹味冬甩。
輕井澤店更獨家限定供應「焦糖蘋果朱古力牛油冬甩」（以長野縣名物蘋果為靈感）、「士多啤梨黑醋栗芝士牛油冬甩」和「牛奶冬甩」（靈感源自長野縣著名牛奶麵包），輕盈蓬鬆牛油蛋捲麵團中，填滿用自製煉乳黃油和鮮奶油製成的特製煉乳奶油。
「我們希望成為當地居民日常生活一部分，亦為旅客提供一處休憩溫馨之所。」
I’m donut？軽井沢
長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178-1293
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