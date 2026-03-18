會員獎賞│分享100萬投資部署贏神燈海鮮酒家 $50現金券 300張

如果你有100萬，你會怎樣投資錢滾錢？《星島日報》財經版逢周一刊出全新理財欄目《百萬倉》，找來財金專家，分享百萬資產部署策略，讓普羅大眾從中「偷師」，部署理財大計！

資深投資者曾淵滄、香港黃金交易所主席張德熙、祥益地產總裁汪敦敬已率先分享他們的投資組合，未來每個星期一，都陸續有更多名人登場教路，大家除了要密切留意逢周一刊出的《百萬倉》外，更可參加《星島頭條》X《百萬倉》有獎遊戲，分享100萬投部署心得，即有機會獲得神燈海鮮酒家 $50現金券（共300張）。請立即搶先下載登記、分享部署贏獎品啦！

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2026年3月25日晚上11時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

答案最具體送：神燈海鮮酒家 $50現金券（名額300個）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年3月25日晚上11時59分開放參加，逾時無效。

-《星島頭條》編輯部將選出答案最具體的參加者獲得神燈海鮮酒家$50現金券，名額300個。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。