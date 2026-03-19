NIGO®＋西山徹＝嶄新品牌企劃Buffer

fashion

HUMAN MADE株式会社宣佈WTAPS / FORTY PERCENT AGAINST RIGHTS / DESCENDANT主理人西山徹Tetsu Nishiyama擔任創意總監創立全新品牌「Buffer」，旨在連接不同世代和文化，預計4月正式登場！

「源自於邊緣，而非人工智能提供高速精準答案時代，品牌視覺設計由藝術總監上山悠二及眾多藝術家、插畫家共同締造。創意總監西山徹全新創意願景，將帶領大家走進Buffer世界，粉紅兔子Buffy將引領進入奇妙旅程，一個文化跨越世代空間，準備好開啟一段改變視野探索之旅。大門將於2026年4月敞開。」

Buffer品牌名稱源自於「緩衝區」概念，既象徵著連結不同價值觀橋樑，亦代表著在快節奏社會中尋求片刻休憩必要空間，不僅代表著連接不同世代和價值觀「緩衝」，更蘊含「留白」主題，表達在當今效率和速度至上時代，留白於人們停下腳步、重拾休閒與舒適良機，人們渴望重新獲得可以停下來放鬆「空間」。在西山徹創意指導下，品牌將積極彌合過去與現在、不同世代和價值觀之間鴻溝，並汲取二十世紀八十年代至二十一世紀初東京青年文化精髓，提出連接彼此全新表達方式。

品牌標誌為一隻粉紅兔，被定位為引領年輕一代深入文化世界「嚮導」，作為青少年指導者，旨在創造一個以社區為導向環境，模擬高年級學生和低年級學生放學後互動，品牌另一個重要主題：建立一個理想社群，讓文化在長輩和晚輩之間代代相傳，理念為珍惜時間、世代和文化之間「空間」，同時將「真正文化」傳遞給下一代，透過提供對時間和歷史背景全新視角來培養文化，並鼓勵年輕一代培養對生活方式和創造力敏銳眼光。

首個系列將推出一系列4款圖案Tee和其他週邊產品，眾多插畫家和藝術家將參與產品圖案 / 平面設計，具體價格尚未公佈，但會設定在年輕人能輕鬆負擔範圍內，據悉售價將參照上世紀八、九十年代標準，即使高中生亦能負擔得起。

「Chasing the Buffer」

「Protecting you from the world friction.」

閱讀更多‧‧‧‧‧‧

text | n

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk