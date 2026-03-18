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PORTER GRIZZLY BEAR | 九十周年紀念版

東 TOUCH
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5小時前
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fashion

吉田カバン（YOSHIDA & Co.）九十周年紀念企劃新一回014將於本周五釋出「PORTER GRIZZLY BEAR YOSHIDA & Co. 90th Anniversary ver.」⁡！！

紀念版所有工序均於日本完成，每一隻GRIZZLY BEAR都經過精心製作。原版GRIZZLY BEAR採用德國製造玻璃眼珠，擁有與上世紀七十年代以前古董熊一樣透明度和鮮豔色彩，頭部、手臂和腿部均可活動，當中身體採用與PORTER標誌性「TANKER」系列相同（為世界上首款成功量產化）100%植物性尼龍物料，鞋底飾有「旅行地圖」圖案，細節曾出現於飛行員外套上。旅遊地圖採用吉田原創設計，傳遞出輕鬆愉悅、平和寧靜訊息；此外，更特別附有九十週年紀念限量版標籤。

（4色之選，COYOTE色僅於指定商店發售）（每個售價¥42,900）

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