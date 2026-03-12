聯乘 | A-COLD-WALL* x Kickers Kick Hi
有一首老歌嘅歌詞係咁樣嘅：
「咸魚翻生又有Kickers」
今回A-COLD-WALL* x Kickers Kick Hi聯名鞋款備受矚目？！
1970年於法國創立，Kickers於英國學生族群中頗受歡迎，其中「Lo」款鞋更成為英國中學男生熱門校鞋之選；1975年推出Kick Hi Boot，受David Bowie、Elton John青睞，去年慶祝五十週年紀念，Ian Brown（The Stone Roses）當年著住拍攝〈Fools Gold〉MV，而Jarvis Cocker（Pulp）、Noel Gallagher（Oasis）、Arctic Monkeys、Kaiser Chiefs等都係忠粉！
Palace、Skepta品牌MAINS先後與Kickers締造聯乘鞋款，今次Samuel Ross主理英國Industrial Sportswear品牌A-COLD-WALL*，以ACW*標誌性工業風設計語言＋解構主義重新詮釋Kickers經典Kick Hi鞋款，鞋面賦予龜裂皮革、搭配同色系麂皮拼接、粗獷外露Foam、ACW* House Blue & Kickers Red Trims飾邊、金屬鎖形裝飾、隱藏式鞋帶系統、搭配橡膠鞋帶頭、優質羊皮內襯、黑色橡膠大底，White/Clay、Onyx兩色之選，聯袂締造變革合作，向其定義Legacy地位細節作出致意！
（每對HK$1,599）
